(Pocket-lint) - Il servizio di streaming Now di Sky offre grandi offerte sugli abbonamenti per il Black Friday. È possibile ottenere offerte 2 per 1 su Intrattenimento e Cinema, oppure su Sky Sport e Boost.

L'offerta è disponibile da oggi fino alla fine di novembre e vi offre due mesi al prezzo di uno su un paio di pacchetti di abbonamento.

In alternativa, è possibile ottenere un'offerta 2x1 su un abbonamento individuale per Intrattenimento, Cinema o Sport.

2 mesi di Sky Sport + Boost a soli € 38,99 Disponibile a metà prezzo, questo bundle Sport e Boost vi offre tutti gli 11 canali Sky Sport in Full HD e con audio surround. È inoltre possibile effettuare lo streaming di contenuti in diretta e on demand su tre dispositivi contemporaneamente. Di solito il bundle costa 77,98 €. Visualizza offerta

2 mesi di Intrattenimento e Cinema a € 19,98 Un'offerta straordinaria, soprattutto in vista del Natale, che vi offre tutti i canali di intrattenimento e cinema di Sky, oltre all'accesso a tutti i film on demand disponibili per due mesi. Questo include la prima di The Batman su Sky Cinema, La casa del dragone e una serie di film natalizi. Di solito il prezzo combinato è di 39,96 euro. Visualizza offerta

Le offerte per gli altri abbonamenti partono da 9,99 sterline per due mesi e sono disponibili anche sul sito web di Now.

Un consiglio per gli appassionati di calcio: si può aspettare la fine del periodo di validità dell'offerta per acquistare una delle offerte Sport, il che significa che l'offerta sarà valida per tutto il giorno di Santo Stefano e per tutto il mese di gennaio, quando la Premier League sarà di nuovo in corso dopo i Mondiali di calcio.

Ora è stata lanciata anche un'app dedicata per Android TV, per cui è possibile trasmettere spettacoli in modo nativo su dispositivi Android TV e Google TV, compresi i televisori Philips e il box Nvidia Shield TV. Sono disponibili anche app per molti altri dispositivi, tra cui iOS, Android, altri Smart TV, console di gioco, Fire TV, Roku, Apple TV e altri ancora.

Scritto da Rik Henderson.