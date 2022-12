Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il direttore generale della BBC ha rivelato che la società sta pianificando un futuro senza i suoi canali televisivi terrestri.

Tim Davie ha dichiarato alla Royal Television Society che la Beeb potrebbe passare a un modello esclusivamente internet entro il prossimo decennio.

Ciò significa che BBC One, Two, Three e Four non saranno più disponibili su Freeview o su altre piattaforme televisive digitali. Infatti, i canali esistenti potrebbero essere riuniti sotto un unico marchio: The BBC.

"La BBC concentrerà i propri sforzi sul mondo digitale e, col tempo, questo significherà meno servizi di trasmissione lineare e un'offerta online più personalizzata", ha dichiarato.

"Per la BBC, la distribuzione solo su Internet è un'opportunità per connettersi più profondamente con il nostro pubblico e per fornire loro servizi e scelte migliori rispetto a quelli offerti dalle trasmissioni.

"Offre inoltre notevoli opportunità editoriali. L'abbandono della radiodiffusione avverrà e dovrebbe avvenire nel tempo, e noi dovremmo essere attivi nel pianificare questo processo".

Se dovesse andare in porto, la mossa potrebbe segnare la fine della TV terrestre nel Regno Unito. Si tratterebbe del più grande cambiamento nel panorama televisivo britannico dopo il passaggio al digitale completato nel 2012.

All'epoca, molti spettatori - soprattutto anziani - si ritrovarono con televisori che non ricevevano più le trasmissioni. È una situazione che potrebbe ripetersi, anche se Davie riconosce che il settore dovrà ridurre collettivamente l'impatto: "Dobbiamo lavorare insieme per garantire che tutti siano connessi e possano ricevere la TV e la radio via Internet", ha spiegato.

"Non è una cosa a cui resistere. Un Regno Unito completamente connesso ha benefici molto significativi per la società e la nostra economia. Si aprirebbero enormi opportunità per l'innovazione".

Scritto da Rik Henderson.