Le versioni regionali di BBC One HD verranno finalmente distribuite nella primavera del 2023

(Pocket-lint) - La BBC offrirà finalmente le sue versioni regionali di BBC One in Full HD dall'inizio del prossimo anno.

Le varianti di BBC One HD saranno distribuite sulle piattaforme Freeview, Sky, YouView e Freesat nella primavera del 2023, il che significa che gli spettatori potranno finalmente guardare i notiziari locali in alta definizione senza dover passare al canale BBC One a definizione standard.

Questo fa seguito a un rollout simile già avvenuto sulle "piattaforme connesse a Internet più recenti": Sky Glass, Sky Stream, Virgin Media TV e TV Box Pro e TV Box Mini di BT.

Inoltre, la BBC completerà l'aggiornamento in HD di altri suoi canali nello stesso periodo, aggiungendo BBC Two Northern Ireland, BBC ALBA e BBC Parliament in Full HD.

"Entro la primavera del prossimo anno, gli spettatori inglesi potranno ricevere BBC One HD per la loro regione e non dovranno più sintonizzarsi per vedere i notiziari e la programmazione locale", ha dichiarato il direttore della distribuzione della BBC, Kieran Clifton.

"Questo, insieme agli aggiornamenti dei canali BBC che attualmente non sono disponibili su alcuni dispositivi in HD, significa che gli spettatori avranno un'esperienza più facilmente accessibile e di migliore qualità quando guarderanno i programmi della BBC a partire dall'inizio del prossimo anno".

Le versioni HD di BBC One nelle regioni del Regno Unito sono state per anni nella lista dei desideri di molti spettatori. Considerando che l'emittente ha lanciato i suoi servizi in HD nel 2006, si è trattato di un passo lungo.

Scritto da Rik Henderson.