(Pocket-lint) - La BBC ha annunciato il ritorno dell'iconica serie televisiva degli anni '90, Gladiators.

La serie originale è andata in onda per otto stagioni su ITV prima di concludersi nel 2000. C'è stato anche un breve reboot di Sky nel 2009, ma ha avuto poco successo.

Ora, dopo una lunga pausa, lo show avrà 11 nuovi episodi, realizzati da Hungry Bear Media e MGM Television UK.

Saranno presenti sfide nuove di zecca accanto ad alcuni classici preferiti, come l'Eliminatore, che chiudeva gli episodi classici.

"Gladiators è tornato e un'intera nuova generazione di spettatori potrà assistere a uno spettacolo del sabato sera senza precedenti", ha dichiarato Kate Phillips, direttore di Unscripted della BBC.

"I contendenti avranno la volontà e l'abilità per avere successo contro i nostri nuovi potenti Gladiatori? Dovrete sintonizzarvi per scoprirlo!".

Dan Baldwin, amministratore delegato di Hungry Bear Media, ha dichiarato: "È il momento perfetto per il ritorno di Gladiators. Quale altro show combina emozioni elettriche, supereroi, giganteschi ditoni di spugna, atleti d'élite e un pizzico di pantomima?".

Dobbiamo ancora aspettare un po', perché lo spettacolo sarà girato alla Utilita Arena di Sheffield nel 2023.

Molti dettagli non sono ancora stati annunciati, come ad esempio chi sarà il conduttore e se vedremo qualche volto noto, ma non vediamo l'ora di saperne di più nei prossimi mesi.

Scritto da Luke Baker. Modifica di Rik Henderson.