Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le finali di UEFA Women's Euro 2022 prendono il via oggi con l'Inghilterra, padrona di casa, che affronta l'Austria nella partita inaugurale.

L'evento durerà fino alla fine di luglio e prevede 31 partite di calcio di altissimo livello.

Ecco come guardare tutto in diretta, in TV e online, con i calendari e molto altro.

La prima partita del torneo sarà Inghilterra-Austria, che si giocherà all'Old Trafford di Manchester stasera (mercoledì 6 luglio 2022).

Il calcio d'inizio è alle 20:00 BST. Ecco gli orari nella vostra regione:

Regno Unito: ore 20:00 BST

ore 20:00 BST Europa centrale : ore 21:00 CEST

: ore 21:00 CEST Costa orientale degli Stati Uniti: 15:00 EDT

15:00 EDT Costa occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PDT

La copertura del Regno Unito sarà trasmessa esclusivamente sui canali della BBC e/o su BBC iPlayer. La partita inaugurale sarà trasmessa su BBC One.

ESPN e ESPN+ detengono i diritti negli Stati Uniti, con il servizio di streaming che ospiterà alternative di commento sia in inglese che in spagnolo.

Ecco l'elenco delle altre partite dei gironi, oltre alle date dei quarti e delle semifinali e della finale stessa. Include anche il canale su cui saranno trasmesse nel Regno Unito. Tutti gli orari sono BST.

Tutte le partite saranno visibili gratuitamente anche su BBC iPlayer (a patto di avere la licenza TV). ESPN le trasmetterà sui propri canali negli Stati Uniti, oltre al servizio di streaming a pagamento ESPN+.

Norvegia vs Irlanda del Nord - ore 20:00 KO - BBC One

Spagna-Finlandia - ore 17:00 KO - BBC Two

Germania contro Danimarca - ore 20.00 KO - BBC Two

Portogallo vs Svizzera - ore 17.00 KO - BBC Two

Paesi Bassi vs Svezia - 20:00 KO - BBC One

Belgio vs Islanda - ore 17.00 KO - BBC Two

Francia vs Italia - ore 20.00 KO - BBC Two

Austria vs Irlanda del Nord - ore 17.00 KO - BBC One

Inghilterra vs Norvegia - ore 20.00 KO - BBC One

Danimarca vs Finlandia - ore 17.00 KO - BBC Two

Germania vs Spagna - ore 20.00 KO - BBC Two

Svezia vs Svizzera - ore 17.00 KO - BBC Two

Paesi Bassi vs Portogallo - 20:00 KO - BBC Two

Italia vs Islanda - ore 17.00 KO - BBC Two

Francia vs Belgio - 20:00 KO - BBC One

Irlanda del Nord vs Inghilterra - ore 20.00 KO - BBC One

Austria vs Norvegia - 20:00 KO - BBC Three

Finlandia vs Germania - 20:00 KO - BBC Two

Danimarca vs Spagna - ore 20.00 KO - solo su BBC iPlayer

Svizzera vs Paesi Bassi - ore 17.00 KO - BBC Two

Svezia vs Portogallo - ore 17.00 KO - solo BBC iPlayer

Islanda vs Francia - 20:00 KO - BBC Two

Italia vs Belgio - 20:00 KO - solo BBC iPlayer

Vincitore Gruppo A vs secondo classificato Gruppo B - 20:00 KO - Canale TBC

Vincitore Gruppo B vs secondo classificato Gruppo A - ore 20.00 KO - Canale TBC

Vincitore Gruppo C vs secondo classificato Gruppo D - ore 20.00 KO - Canale TBC

Vincitore Gruppo D vs secondo classificato Gruppo C - ore 20.00 KO - Canale TBC

Vincitore quarto di finale 1 vs Vincitore quarto di finale 3 - 20:00 KO - BBC One

Vincitore quarto di finale 2 vs Vincitore quarto di finale 4 - ore 20.00 KO - BBC One

Finale di Euro 2022 - ore 17.00 KO - BBC One

La BBC non ha ancora comunicato se intende trasmettere le partite di Euro 2022 in 4K (su iPlayer). Aggiorneremo quando avremo maggiori informazioni.

Scritto da Rik Henderson.