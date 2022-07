Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Video inizierà a trasmettere in diretta alcune partite della UEFA Champions League nel Regno Unito a partire dalla stagione 2024-25, con la BBC che si è assicurata anche i diritti per mostrare i pacchetti di highlights,

Anche l'attuale detentore esclusivo dei diritti nel Regno Unito, BT Sport, continuerà a trasmettere le partite in diretta, ma non così tante come ha fatto finora.

L'accordo con Amazon le consente di scegliere le partite del martedì sera dalle fasi a gironi fino alle semifinali - circa 20 in totale. BT Sport continuerà a trasmettere le partite del mercoledì sera, oltre alle altre partite giocate di martedì.

Purtroppo, questo renderà più difficile (e potenzialmente più costoso) seguire le imprese della propria squadra nella competizione, se si vuole seguire l'azione in diretta. L'accordo con la BBC, tuttavia, significa anche che i tifosi del Regno Unito potranno guardare la Champions League sulla TV terrestre gratuitamente per la prima volta dopo molti anni.

#UCL sulla BBC!



Gli highlights della Champions League maschile saranno trasmessi dalla BBC per la prima volta in assoluto a partire dalla stagione 2024-25



L'azione sarà trasmessa su BBC TV, @BBCiPlayer, social media e online.



Altro #BBCFootball- BBC Sport (@BBCSport) 1 luglio 2022

Le ultime finali della Champions League e delle altre competizioni sono state trasmesse gratuitamente da BT Sport su YouTube e sui suoi canali.

BT Sport mantiene i diritti televisivi esclusivi per i tornei della UEFA Europa League e della Conference League.

Prime Video trasmette anche alcune partite della Premier League in diretta ogni anno, essendosi assicurato uno dei pacchetti di trasmissione televisiva durante la pandemia.

Inoltre, trasmette in diretta gli US Open di tennis nel Regno Unito.

Scritto da Rik Henderson.