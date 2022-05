CBBC e BBC Four passano solo a BBC iPlayer

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La BBC cesserà le trasmissioni terrestri di CBBC e BBC Four, passando entrambi alla trasmissione esclusivamente online.

In una mossa che ricorda la decisione del 2016 di spostare BBC Three su BBC iPlayer, entrambi i canali saranno accessibili esclusivamente attraverso il servizio di streaming gratuito della società.

All'inizio di quest'anno, la Beeb ha reintrodotto BBC Three sulla televisione terrestre, collocandolo ironicamente nella stessa fascia oraria di trasmissione di CBBC, con i suoi programmi che iniziano alle 19:00 di ogni sera, al termine della programmazione per bambini.

Il direttore generale Tim Davie ha confermato che continueranno a essere prodotti nuovi contenuti per CBBC e BBC Four. Non c'è ancora una data precisa per il passaggio, ma saranno ancora disponibili in TV per "almeno tre anni".

È inoltre previsto che Radio 4 Extra diventi una trasmissione esclusivamente BBC Sounds e che vengano accorpati diversi notiziari regionali, tra cui quelli di Oxford e Cambridge, che verranno combinati con quelli di Southampton e Norwich.

"Questo è il momento di costruire una BBC digitale", ha dichiarato Davie in un comunicato (tramite il sito web della BBC ). Qualcosa di veramente nuovo, un'organizzazione reithiana per l'era digitale, una forza positiva per il Regno Unito e per il mondo".

"Indipendente, imparziale, in costante innovazione e al servizio di tutti. Un'organizzazione per i media digitali fresca, nuova e globale, mai vista prima".

Scritto da Rik Henderson.