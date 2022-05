David Tennant tornerà in Doctor Who nel 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - David Tennant riprenderà il suo ruolo di Doctor Who il prossimo anno. Attualmente sta girando delle scene con Catherine Tate, che torna anche nei panni della sua assistente, Donna, nell'ambito del 60° anniversario dello show.

La BBC ha precedentemente annunciato che Ncuti Gatwa debutterà come 14° Dottore il prossimo anno, con l'attore di Sex Education che prenderà il posto di Jodie Whittaker. Non è ancora stato rivelato se il 10° Dottore di Tennant incontrerà la sua nuova rigenerazione.

Il nuovo showrunner Russell T. Davies ha lasciato pochi indizi con la sua dichiarazione ufficiale: "Sono tornati! E sembra impossibile - prima annunciamo un nuovo Dottore, e poi un vecchio Dottore, insieme alla meravigliosa Donna, cosa mai sta succedendo?" ha stuzzicato.

"Forse si tratta di una storia scomparsa. O un mondo parallelo. O un sogno, o un trucco, o un flashback. L'unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, perché due delle nostre più grandi star si riuniscono per la battaglia di una vita".

Durante l'ultima apparizione del Dottore e di Donna insieme, lui ha dovuto cancellarle la mente per salvarle la vita. Come ricorderà il Dottore al suo ritorno è un altro dei misteri non svelati.

Doctor Who tornerà su BBC One nel 2023 e ulteriori dettagli saranno rivelati nei prossimi mesi.

Scritto da Rik Henderson.