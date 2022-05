Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La finale di FA Cup del 2022 avrà luogo sabato 14 maggio.

Chelsea e Liverpool si sfideranno di nuovo per un trofeo importante, dopo che si sono affrontati all'inizio di questa stagione nella finale di Carabao Cup. Il Liverpool ha vinto quella volta, quindi il Chelsea può vendicarsi?

Ecco tutto quello che c'è da sapere su di essa, compreso come guardarla dal vivo.

La finale di FA Cup si svolge allo stadio di Wembley sabato 14 maggio 2022.

Il calcio d'inizio è alle 16.45 BST. È probabile che la programmazione televisiva inizi molto prima, tuttavia.

Craig Pawson sarà l'arbitro in campo per la finale, con Dan Cook e Edward Smart come assistenti in campo. L'assistente dell'arbitro video (VAR) sarà Paul Tierney.

Nel Regno Unito, la finale di FA Cup 2022 sarà trasmessa gratuitamente su BBC One e ITV.

Dato che la BBC e ITV condividono i diritti di trasmissione della finale di FA Cup quest'anno, sarà possibile vederla in diretta (o in differita) tramite BBC iPlayer e ITV Hub.

La BBC ha già trasmesso la finale in diretta in 4K HDR su BBC iPlayer, utilizzando il formato hybrid log gamma (HLG). Lo ha fatto nel 2019, per esempio.

Tuttavia, non c'è stata ancora alcuna conferma se ha intenzione di farlo di nuovo. Aggiorneremo se ne sapremo di più.

PC Gaming Week (9 - 13 maggio) in associazione con Nvidia GeForce RTX

Che tu sia un veterano del PC Gaming o un principiante assoluto, ti abbiamo coperto!

Visita il nostro hub di PC Gaming per ottenere tutte le ultime notizie e recensioni, controllare alcune grandi caratteristiche e trovare i dettagli dei migliori prodotti in circolazione.

Con un sacco di grandi contenuti che escono ogni giorno, assicurati di mettere la pagina tra i preferiti e tornare per la tua dose quotidiana.

Scritto da Rik Henderson.