Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La finale dell'Eurovision Song Contest 2022 inizia a Torino sabato 14 maggio.

Oggi, 10 maggio, e giovedì 12 maggio si svolgeranno anche due semifinali per decidere quali 20 nazioni si uniranno ai "big five" di Germania, Italia, Spagna, Francia e Regno Unito nello showdown del fine settimana.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento live più grande e più campale di tutti, compreso dove vederlo in diretta.

A partire dal 1956, l'Eurovision Song Contest è una competizione annuale di scrittura di canzoni tenuta dalla European Broadcasting Union.

I paesi eleggibili presentano ogni anno una canzone, generalmente scelta dalle loro popolazioni tra diversi candidati, con una grande finale trasmessa in tutto il mondo.

Le canzoni vengono poi eseguite dal vivo nel paese ospitante (di solito il paese d'origine del vincitore dell'anno precedente) e viene scelto un vincitore dopo che ogni paese ha segnato i suoi preferiti. Questo avviene attraverso una combinazione di selezione di esperti e voto del pubblico.

Negli ultimi anni, ci sono due semifinali prima della finale a causa del numero di concorrenti che aumenta notevolmente. Anche l'Australia è invitata a partecipare oggi.

La prima semifinale dell'Eurovision 2022 avrà luogo martedì 10 maggio 2022, a partire dalle 21:00 CEST (8:00 BST).

La seconda avrà luogo giovedì 12 maggio 2022, a partire dalla stessa ora - 9pm CEST (8pm BST).

La finale dell'Eurovision 2022 avrà luogo sabato 14 maggio 2022, sempre a partire dalle 9pm CEST (8pm BST).

Ogni paese concorrente trasmetterà le semifinali e la finale dell'Eurovision Song Contest sulla TV terrestre attraverso uno dei suoi canali principali - come la BBC nel Regno Unito.

In questo modo potrai guardarle con il commento locale.

Tuttavia, puoi anche guardare ogni semifinale e la finale su YouTube, in cima a questa pagina o tramite i video qui sotto.

Al momento abbiamo la prima semifinale in cima alla pagina perché è la prima ad essere mostrata. La aggiorneremo man mano che la competizione progredisce.

La seconda semifinale è qui:

Mentre lo streaming della grande finale è qui:

40 paesi partecipano all'Eurovision Song Contest quest'anno. Originariamente erano 41, ma la Russia è stata bandita a causa dell'invasione dell'Ucraina.

L'ordine di arrivo della prima semifinale è il seguente:

Albania: Ronela Hajati - Sekret Lettonia: Citi Zēni - Eat Your Salad Lituania: Monika Liu - Sentimentai Svizzera: Marius Bear - Boys Do Cry Slovenia: LPS - Disko Ucraina: Kalush Orchestra - Stefania Bulgaria: Intelligent Music Project - Intention Paesi Bassi: S10 - De Diepte Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul Portogallo: MARO - Saudade, Saudade Croazia: Mia Dimšić - Guilty Pleasure Danimarca: REDDI - Lo spettacolo Austria: LUM!X feat. Pia Maria - Halo Islanda: Systur - Með Hækkandi Sól Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together Norvegia: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana Armenia: Rosa Linn - Snap

Ecco l'ordine di arrivo della seconda semifinale:

Finlandia: The Rasmus - Jezebel Israele: Michael Ben David - I.M Serbia: Konstrakta - In Corpore Sano Azerbaijan: Nadir Rustamli - Fade To Black Georgia: Circus Mircus - Lock Me In Malta: Emma Muscat - I Am What I Am San Marino: Achille Lauro - Stripper Australia: Sheldon Riley - Not The Same Cipro: Andromaca - Ela Irlanda: Brooke - That's Rich Macedonia del Nord: Andrea - Circles Estonia: Stefan - Hope Romania: WRS - Llámame Polonia: Ochman - River Montenegro: Vladana - Breathe Belgio: Jérémie Makiese - Miss You Svezia: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer Repubblica Ceca: We Are Domi - Lights Off

10 da ciascuna delle semifinali si qualificheranno (attraverso il voto) per la grande finale. Come membri anziani dell'EBU, Germania, Italia, Spagna, Francia e Regno Unito si qualificano automaticamente per la finale ogni anno. A loro si unisce generalmente anche la nazione ospitante di quell'anno, ma oltre a una delle "cinque grandi" anche l'Italia ospita questa volta.

Secondo i bookmakers britannici, l'Ucraina è la favorita per vincere l'Eurovision Song Contest 2022. Sarà certamente la scelta emotiva.

È seguita da vicino in termini di scommesse da Italia, Svezia, Regno Unito e Spagna. Puoi guardare ognuno dei cinque favoriti attraverso i video ufficiali qui sotto.

Dovresti anche dare un'occhiata ai norvegesi Subwoolfer con"Give That Wolf A Banana". È il tipo di stranezza e divertimento normalmente associato all'Eurovision e ci sono alcune voci che circolano sul fatto che potrebbe esserci il duo norvegese Ylvis dietro le maschere. Ylvis è il duo fraterno dietro The Fox (What Does The Fox Say?) che ha preso d'assalto le classifiche nel 2013.

Scritto da Rik Henderson.