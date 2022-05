Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Poco prima dei BAFTA TV awards di domenica, la BBC ha annunciato chi prenderà il posto di Jodie Whittaker come nuovo Doctor Who.

Ncuti Gatwa sarà il 14° Dottore quando la serie tornerà nel 2023.

La star di Sex Education di Netflix ha impressionato molto durante la sua audizione, secondo il ritorno dello showrunner Russell T Davies: "Era la nostra ultima audizione. Era la nostra ultimissima", ha detto Davies.

"Pensavamo di avere qualcuno, e poi è arrivato lui e ce l'ha rubato".

Il futuro è qui! Ncuti Gatwa è il Dottore. #DoctorWho



Leggi di più qui https://t.co/KoxPmoNAdL pic.twitter.com/peKsH6gCjI- Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 8, 2022

Gatwa ha interpretato Eric in Sex Education, un ruolo che lo ha reso un po' un cult. È stato anche nominato per un BAFTA nei premi, per la migliore performance maschile in un programma comico, ma ha perso contro Jamie Demetriou per il suo ruolo principale in Stath Lets Flats.

Potete vedere qui sotto quanto era bravo nello show di Netflix, comunque, grazie a questa compilation fatta dai fan. Contiene però degli spoiler, se avete intenzione di guardare la serie.

Gatwa ha rivelato che non vedeva l'ora di dare la sua impronta al ruolo del Dottore: "È davvero incredibile. È un vero onore. Questo ruolo è un'istituzione ed è così iconico", ha detto alla BBC.

"Mi sento molto grato di aver ricevuto il testimone e cercherò di fare del mio meglio".

Scritto da Rik Henderson.