His Dark Materials stagione 3: Tutto ciò che sappiamo

(Pocket-lint) - La sua Dark Materials è una delle grandi trilogie della letteratura moderna dell'autore Philip Pullman, e dopo il fallito adattamento hollywoodiano nel 2007, si temeva che non potesse mai ottenere la fantastica versione sullo schermo che merita.

La HBO e la BBC sono intervenute per rimediare alla loro versione TV, e mentre le prime due stagioni dello show sono nel retrovisore, è stata confermata una terza e ultima serie di episodi. Scopri tutto ciò che sappiamo sulla terza stagione dello show proprio qui.

Non abbiamo una data di uscita esatta per la prossima stagione di His Dark Materials, anche se sappiamo che le riprese della serie sono terminate a dicembre 2021, il che significa che dovremmo essere ancora un po' lontani per poterla guardare, basandoci su le normali tempistiche della produzione televisiva.

È stato un incredibile viaggio di sei anni attraverso i mondi dei #HisDarkMaterials , ma è ora di chiudere le porte al capitolo finale.



Questa è la conclusione della stagione 3. pic.twitter.com/IRKO3u6EhX — His Dark Materials (@darkmaterials) 26 novembre 2021

Non appena avremo una data di rilascio confermata, aggiorneremo questa funzione per assicurarci che rifletta tali informazioni, ma fino a quando non avremo più notizie da HBO possiamo solo aspettare.

Se ti trovi nel Regno Unito, in base alle stagioni precedenti puoi fare affidamento sulla possibilità di guardare la prossima stagione di His Dark Materials mentre va in onda sulla BBC, sui canali di trasmissione o tramite iPlayer. Negli Stati Uniti, nel frattempo, sarà esclusivamente tramite HBO, ancora una volta sia che tu ottenga il tuo via cavo o utilizzando HBO Max.

Sappiamo quanti episodi ci saranno nell'ultima stagione di His Dark Materials, grazie a una citazione di Jane Tranter , una produttrice esecutiva dello show - ha confermato che sarà una serie di otto:

"Mi piacciono le storie raccontate molto lentamente e tipo, 'Scendiamo davvero in questo', ma sinceramente desideravo solo continuare a realizzare His Dark Materials per tutta la mia vita, e in realtà, The Amber Spyglass è perfettamente adattato in otto episodi e ammetterò pienamente e umilmente che avevo completamente torto e che stavo parlando a chiare lettere. Volevo davvero continuare a farlo. "

La buona notizia per coloro che vogliono sapere cosa accadrà nella prossima stagione è che, ovviamente, è basata sul terzo romanzo della trilogia di Pullman: Il cannocchiale d'ambra.

Ciò significa che puoi anticipare la storia leggendo il romanzo, se lo desideri (e ti consigliamo vivamente di farlo, è uno storditore), anche se potresti voler rimanere libero dalla conoscenza per mantenere le cose più fresche.

Lyra e Will hanno molte più cose da vedere e un viaggio pericoloso da fare, per dirla alla leggera, mentre Miss Coulter e Lord Asriel continueranno ad intrecciarsi attorno a loro mentre lottano per avere voce in capitolo sul futuro dell'umanità e sulla sua interazione con Dust .

Se sei nel Regno Unito, puoi recuperare il ritardo con entrambe le prime due stagioni di His Dark Materials su BBC iPlayer senza doverti preoccupare che scompaiano prima di poter recuperare il ritardo.

Negli Stati Uniti, a questo punto potrebbe significare un abbonamento HBO Max, in modo da poter guardare lo spettacolo sulla piattaforma di streaming di HBO. Puoi anche verificarlo su Hulu, però, con un componente aggiuntivo HBO.

Purtroppo, dal momento che i materiali originali terminano con The Amber Spyglass, sappiamo che questa sarà l'ultima stagione di His Dark Materials. O noi?

Philip Pullman ha scritto una seconda trilogia di romanzi ambientati nello stesso mondo dei suoi primi tre, The Book of Dust, di cui due parti sono ora in uscita e una terza uscirà nel 2022. Anche se i romanzi non sono tutti ambientati durante gli eventi di His Dark Materials, presentano alcuni dei suoi personaggi, Lyra in particolare.

Ciò significa che non escluderemmo un ritorno all'Oxford di Lyra per lo show televisivo, anche se potrebbe avere un nome diverso. Ancora una volta, speriamo tranquillamente che perseguano questo, poiché i nuovi romanzi sono tanto affascinanti quanto i libri più vecchi.

