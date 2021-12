Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Peaky Blinders sta per raggiungere il suo crescendo, con la serie 6 confermata come l'ultima. Sì, l'incredibile thriller poliziesco di Steven Knight di West Midlands finirà nel 2022, almeno in televisione.

Allora, quando potrai guardarlo? Cosa dovresti aspettarti? E ci sono trailer? Riveliamo tutto.

Non abbiamo ancora una data di uscita per la sesta serie di Peaky Blinders. Il primo trailer completo andrà in onda nel Regno Unito il 1° gennaio 2022 alle 18:00 GMT (su BBC One). Si spera che sia allora che scopriremo quando sarà disponibile il primo episodio.

Come la scorsa stagione, la serie 6 andrà in onda su BBC One nel Regno Unito (la serie precedente è stata trasmessa per la prima volta su BBC Two).

Per gli spettatori statunitensi, è probabile che arrivi su Netflix negli Stati Uniti poche settimane dopo la fine della messa in onda nel Regno Unito. Ciò significa che molto probabilmente sarà disponibile intorno alla primavera.

Non dovresti aspettarti che arrivi su Netflix UK prima della fine del 2022, ma sarà disponibile su BBC iPlayer dalla sua prima trasmissione televisiva.

Come tutte le serie precedenti, la sesta stagione di Peaky Blinders dovrebbe durare sei episodi.

È molto probabile che la serie 6 continuerà a descrivere nei dettagli la missione di Tommy Shelby di abbattere il leader fascista Oswald Mosley.

Il creatore dello spettacolo Steven Knight ha promesso fuochi d'artificio, questo è certo.

Purtroppo, con la prematura scomparsa dell'attrice Helen McCrory prima della ripresa delle riprese, potremmo non vedere la fruizione della trama di Polly. Si spera, tuttavia, che la sua assenza nella sesta serie venga spiegata in modo rispettoso e appropriato.

Secondo un piccolo video teaser pubblicato dal feed Twitter di Peaky Blinders S6, Alfie Solomons di Tom Hardy avrà un ruolo importante in questa serie.

Il cast regolare, tra cui Cillian Murphy, Paul Anderson e Tom Hardy, ritorna, insieme al principiante Stephen Graham.

Helen McCrory (Polly Gray) è morta a causa di un cancro nell'aprile 2021, prima che le riprese riprendessero nella sesta stagione dopo i blocchi imposti durante la pandemia. È stato rivelato che non ha filmato nessuna scena prima della sua morte.

Si dice che la serie sia diretta da Anthony Byrne, che ha anche diretto la serie 5.

Le prime cinque stagioni sono disponibili su BBC iPlayer e Netflix nel Regno Unito. È anche tutto disponibile su Netflix negli Stati Uniti.

Alcuni teaser per la nuova serie sono apparsi online negli ultimi mesi del 2021. L'ultimo è un teaser per il trailer completo, che andrà in onda su BBC One alle 18:00 GMT il giorno di Capodanno - 1 gennaio 2022.

⁣Per ordine dei #PeakyBlinders , hai un appuntamento molto importante a Capodanno. pic.twitter.com/V7sLzespvN — BBC (@BBC) 27 dicembre 2021

La sesta serie di Peaky Blinders sarà l'ultima ad andare in onda in TV. Tuttavia, Steven Knight ha spesso rivelato che ha in programma di continuare la storia in altre forme, incluso un film da qualche parte lungo la linea.

Quali personaggi appariranno e chi sarà il protagonista diventeranno evidenti solo dopo la rivelazione della fine della stagione 6.