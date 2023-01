Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'adattamento per Apple TV+ della serie di romanzi Foundation di Isaac Asimov sta per avere una seconda stagione, con Apple che ha già confermato una data di uscita e ha anche rilasciato un teaser trailer. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione di Foundation, compresi i personaggi che sono tornati per il nuovo episodio e cosa ci si può aspettare.

Foundation stagione 2: cosa aspettarsi

CI SONO SPOILER QUI SOTTO.

Foundation segue lo psico-storico Hari Seldon (interpretato da Jared Harris), mentre elabora una formula che prevede la fine dell'Impero Galattico e la distruzione dell'umanità. Per preservare la conoscenza, Hari aiuta a costruire la Fondazione, un gruppo di ribelli che sfida l'Impero. La storia si estende per centinaia di anni, con diversi gruppi in guerra per controllare il destino dell'umanità.

La prima stagione di Foundation ha debuttato nel settembre 2021 e Apple l'ha rinnovata per una seconda stagione un mese dopo. Sebbene abbia rilasciato un'immagine di anteprima della seconda stagione e un trailer, non ha divulgato molti dettagli su cosa aspettarsi. Si può ipotizzare che il Fratello Day di Lee Pace si scontrerà con l'Hari Seldon di Harris - o almeno con la rappresentazione AI della sua coscienza, visto che Seldon è morto.

Un'altra grande rivelazione della prima stagione è che i fratelli Dawn, Day e Dusk - interpretati rispettivamente da Cassian Bilton, Lee Pace e Terrence Mann - non sono cloni identici di Cleon I. Decenni prima, un gruppo di resistenza anti-Impero ha manomesso il DNA del corpo di Cleon I, quindi nessuno degli attuali governanti dell'Impero è un clone identico di Cleon I. Si tratta di un'enorme trama irrisolta.

La seconda stagione dovrebbe esplorare anche la Seconda Fondazione. La Prima Fondazione è il fulcro della prima stagione. Seldon ha creato due Fondazioni alle due estremità della galassia, una di cui l'Impero è a conoscenza e l'altra no. Una Seconda Crisi di Seldon dovrebbe costituire la parte principale della seconda stagione della serie. Il primo trailer della nuova stagione si sofferma sui sacrifici della Fondazione, su come hanno lasciato le loro case e le loro vite per il loro obiettivo. Ma la Fondazione ha ancora il compito di ricostruire la società e, a quanto pare, attraversa la crisi della religione, con i leader che usano parole divine per controllare le persone in difficoltà dopo la caduta dell'Impero.

Un altro punto importante della prima stagione riguarda Salvor Hardin (Leah Harvey), la figlia di Gaal Dornick (Lou Llobell). Gaal ha congelato il suo embrione nel secondo episodio e l'ovulo fecondato è diventato Salvor, che vive su Terminus oltre un secolo dopo. Gaal e Salvor alla fine si incontrano a causa della trama del viaggio nel tempo dello show e dell'entrata di Gaal in criostasi per decenni. Nella seconda stagione, la Fondazione potrebbe mostrare la reazione di Gaal a Salvor quando si riuniscono, cosa che dovrebbe essere strana per loro, considerando che Salvor è più vecchia di sua madre. Salvor ha circa 26 o 27 anni, mentre Gaal ha solo 22 o 23 anni.

Se avete letto la serie Foundation dell'autore di fantascienza Isaac Asimov, probabilmente potete prevedere dove potrebbe andare la seconda stagione di Foundation. Ma tenete presente che Apple potrebbe continuare a discostarsi dal materiale di partenza.

Fondazione stagione 2: cast

Ecco chi tornerà nella seconda stagione di Foundation:

Jared Harris nel ruolo di Hari Seldon

Lee Pace nel ruolo di Fratello Day

Lou Llobell nel ruolo di Gaal Dornick

Leah Harvey nel ruolo di Salvor Hardin

Laura Birn nel ruolo di Eto Demerzel

Terrence Mann: Fratello Dusk

Cassian Bilton: Fratello Dawn

La seconda stagione di Foundation introdurrà anche nuovi personaggi oltre a nuovi mondi. Apple ha confermato almeno 10 nuovi personaggi e gli attori che li interpreteranno (vedi sotto per l'elenco completo). È interessante notare che dei 10 personaggi, Poly Verisof, il Signore della Guerra di Kalgan, Bel Riose e Hober Mallow sono gli unici che compaiono nei romanzi. Gli altri sei sono completamente nuovi.

Isabella Laughland nel ruolo di Fratello Constant

Kulvinder Ghir nel ruolo di Poly Verisof

Sandra Yi Sencindiver nel ruolo di Enjoiner Rue

Ella-Rae Smith: Regina Sareth del Dominio delle Nuvole

Dimitri Leonidas: Hober Mallow

Ben Daniels: Bel Riose

Holt McCallany: Direttore Jaegger Fount

Mikael Persbrandt: Il signore della guerra di Kalgan

Rachel House: Tellem Bond

Nimrat Kaur: Yanna Seldon

Foundation stagione 2: data di uscita

Apple ha rinnovato Foundation per un'altra serie di 10 episodi, il cui debutto è previsto per "l'estate del 2023".

Foundation stagione 2: come vederla

La seconda stagione di Foundation sarà trasmessa in esclusiva sul servizio di streaming video di Apple, Apple TV+, che negli Stati Uniti costa 6,99 dollari al mese dopo una prova gratuita di 7 giorni.

Foundation stagione 2: trailer

Apple ha rilasciato finora un trailer per la seconda stagione di Foundation. La durata è di circa due minuti e la prima metà del filmato è per lo più un riassunto della prima stagione. Potete vedere il trailer qui sopra.

Foundation stagione 2: come recuperare

La prima stagione di Foundation è disponibile su Apple TV+.

Scritto da Maggie Tillman.