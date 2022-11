HBO Max sa che la sua app per Apple TV non funziona sempre: in arrivo una correzione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli abbonati a HBO Max con un'Apple TV 4K che hanno riscontrato l'impossibilità di riprodurre contenuti in streaming possono sperare in una soluzione, per fortuna.

Un certo numero di persone che utilizzano una qualsiasi generazione di Apple TV 4K con tvOS 16.1 e l'ultima versione dell'app HBO Max hanno segnalato che il tentativo di riprodurre contenuti è un esercizio infruttuoso. Un semplice messaggio di errore dice che l'app "non può riprodurre il titolo", il che è tutt'altro che inutile.

Mentre alcuni sono riusciti a ripristinare il funzionamento dell'applicazione cancellandola e reinstallandola, chiudendola forzatamente o semplicemente accedendo e uscendo, altri non hanno avuto la stessa fortuna. Ora HBO Max ha confermato di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per risolverlo. L'azienda afferma che il suo team di ingegneri sta indagando e che gli utenti dovrebbero tenere gli occhi aperti per un aggiornamento del software che dovrebbe far funzionare di nuovo tutto correttamente.

Tuttavia, The Verge riporta che potrebbe esserci un potenziale rimedio a cui molti non penserebbero mai: disabilitare l'HDR. Un'altra soluzione assurda è quella di ridurre la risoluzione dell'Apple TV a 1080p o 720p, ma a quel punto preferiamo aspettare che HBO Max risolva il problema da sola piuttosto che avere a che fare con contenuti a bassa risoluzione.

Ci auguriamo che l'aggiornamento dell'app sia disponibile al più presto, visto che le vacanze sono ancora piene di film da guardare, e non a 720p!

Scritto da Oliver Haslam.