Apple ha eliminato un bug dell'Apple TV 4K che rubava metà del vostro spazio di archiviazione

(Pocket-lint) - Apple ha rilasciato un aggiornamento software che risolve un bug che rendeva indisponibile metà dello spazio di archiviazione dell'Apple TV 4K da 128 GB senza aver prima seguito un workaround.

Il bug, che riguardava solo la versione da 128 GB dell'ultima Apple TV 4K, implicava l'impossibilità di installare app o giochi oltre i primi 64 GB di memoria. C'è stato un workaround che ha permesso ad alcuni di utilizzare tutta la capacità, ma è stato un pasticcio. Ora, con tvOS 16.1.1, Apple ha risolto il problema in modo corretto.

Chi aveva 128 GB di spazio di archiviazione ha riscontrato che l'Apple TV accusava di aver esaurito lo spazio a disposizione quando si cercava di installare un'app o un gioco una volta raggiunta la soglia dei 64 GB. Alcuni hanno scoperto che cancellando le app per tornare al di sotto dei 64 GB e mettendo in coda una tonnellata di cose, inizialmente potevano scaricare. Ma qualsiasi cosa cercassero di scaricare dopo che i download in coda erano terminati, si rifiutavano di scaricarla.

Il workaround poteva essere ricominciato da capo, ma era una seccatura e necessitava di una soluzione.

Chi possiede una Apple TV 4K può scaricare il nuovo aggiornamento tramite l'app Impostazioni del dispositivo di streaming. Coloro che hanno attivato gli aggiornamenti automatici potrebbero già trovare installato tvOS 16.1.1, tuttavia.

Sebbene Apple si limiti a dire che l'aggiornamento riguarda un bug che impediva l'installazione delle app, è molto probabile che sia proprio questo il bug che tvOS 16.1.1 risolve.

