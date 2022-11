Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete una nuova Apple TV 4K da 128 GB, potreste scoprire che metà dello spazio di archiviazione non può essere utilizzato, lasciandovi con gli stessi 64 GB di tutti gli altri.

L'ultima Apple TV 4K è stata messa in vendita non molto tempo fa, ma alcuni di coloro che hanno speso per la versione big daddy da 128 GB stanno scoprendo che avrebbero potuto risparmiare i loro soldi. Per queste persone, è possibile utilizzare solo 64 GB di spazio di archiviazione, lasciandone altri 64 GB in un angolo, senza fare molto. Povero spettacolo, Apple.

Il problema è stato riscontrato da alcune persone e sembra che non ci sia un modo ufficiale per recuperare i 64 GB. Coloro che soffrono di questo bug particolarmente irritante dicono di ricevere un errore quando raggiungono la soglia dei 64 GB, con tvOS che dice semplicemente che "l'app non può essere installata perché non c'è abbastanza spazio". Eliminare una o più app o gestire lo spazio di archiviazione nelle Impostazioni".

Tuttavia, potrebbe esserci un modo subdolo per costringere la vostra Apple TV da 128 GB a giocare. Macworld riporta che l'errore viene visualizzato se si tenta di scaricare un'app dopo che è stata superata la soglia dei 64 GB. Se siete al di sotto di tale soglia e mettete in coda una tonnellata di download, siete a posto. "È possibile mettere in coda i download quando si è al di sotto dei 64 GB e questi verranno completati, portando potenzialmente lo spazio di archiviazione totale utilizzato ben oltre tale limite", si legge nel rapporto. "L'errore sembra presentarsi solo quando si avvia un nuovo download mentre lo spazio di archiviazione è superiore a 64 GB".

Per quanto questo possa far funzionare le persone, non è proprio l'ideale. Purtroppo, sembra che nemmeno l'ultima beta di tvOS 16.2 risolva il problema. Speriamo che Apple rilasci un aggiornamento per risolvere questo bug al più presto.

Scritto da Oliver Haslam.