L'Apple TV 4K ora supporta HDR10+ ed è la più potente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato oggi il suo set-top box Apple TV aggiornato, con l'aggiunta di un chip più veloce e il supporto per HDR10+.

Il nuovo box aggiornato ha lo stesso aspetto e funziona come gli altri box per lo streaming di Apple da qualche tempo e supporta tvOS 16 fin dall'inizio. Apple afferma che l'aggiunta di un chip A15 Bionic, proprio come l'iPhone 14, rende questa Apple TV la più veloce di sempre. Questo dovrebbe essere utile per giocare agli ultimi giochi Apple Arcade, mentre l'avvio di flussi video da Apple TV+ e Netflix dovrebbe essere più veloce che mai.

L'aggiunta del supporto per HDR10+ accanto al Dolby Vision esistente significa che gli spettatori di TV e film possono aspettarsi dettagli migliori e colori più vivaci, a patto che i contenuti e le app di streaming lo supportino.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Apple afferma che l'Apple TV 4K aggiornata è disponibile in due configurazioni, con 64 GB e 128 GB di memoria a seconda della scelta. Entrambe le versioni sono dotate di Wi-Fi di serie, ma chi sceglie il Wi-Fi avrà a disposizione 64 GB, mentre l'opzione Ethernet raddoppia la capacità a 128 GB. Naturalmente, sarà incluso anche l'ultimo telecomando Siri. Il comunicato stampa di Apple rende noto che l'Apple TV 4K può fungere da hub per la casa intelligente,

L'aspetto più importante è però il nuovo prezzo. L'Apple TV 4K avrà un prezzo di soli 129 dollari quando sarà in vendita venerdì 4 novembre.

Scritto da Oliver Haslam.