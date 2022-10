Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Attualmente Apple TV+ non mostra alcuna pubblicità durante la visione di programmi televisivi, film e documentari sul servizio di streaming video, ma le cose potrebbero cambiare.

Uno dei vantaggi di pagare per un servizio di streaming come Apple TV+ è il fatto di non dover affrontare le pubblicità che bombardano gli spettatori dei canali televisivi tradizionali. Ma con Netflix e Disney+ che stanno preparando i propri livelli con supporto pubblicitario, un nuovo rapporto suggerisce che Apple potrebbe essere al lavoro per vendere pubblicità contro spettacoli come Ted Lasso, For All Mankind e Severance.

Citando dirigenti di agenzie di comunicazione, DigiDay riferisce che Apple sta discutendo di "un approccio insolito alla vendita di spazi pubblicitari su Apple TV+". Il rapporto prosegue affermando che inizialmente Apple stava facendo delle mosse che "assomigliavano più alla vendita di ricerca che a un modello tradizionale di annunci basati sull'audience".

I dirigenti hanno dichiarato a DigiDay che, all'epoca, Apple non era interessata a lavorare con una piattaforma demand side (DSP), ma la situazione è cambiata nell'agosto del 2022.

Una DSP è un sistema che consente agli acquirenti di pubblicità di gestire gli annunci attraverso un'interfaccia specifica, permettendo loro di fare offerte per i tempi di trasmissione e gli annunci. Secondo le fonti di DigiDay, Apple non solo sta pianificando la collaborazione con un DSP, ma ne sta costruendo uno proprio.

Apple TV+ mostra già gli annunci pubblicitari sui suoi flussi di baseball in diretta, ma attualmente nessun contenuto preregistrato li mostra. Non è ancora chiaro se Apple abbia intenzione di inserire annunci pubblicitari nell'esperienza di Apple TV+ che abbiamo oggi, o se potrebbe essere aggiunto un nuovo livello con supporto pubblicitario al di sotto dell'attuale offerta da 4,99 euro al mese.

Apple TV+ potrebbe essere gratuita con annunci pubblicitari in futuro? Il tempo ce lo dirà.

