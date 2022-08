I padroni dell'aria: Tutto quello che c'è da sapere sul seguito di Band of Brothers

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Masters of the Air sarà il prossimo capitolo della serie Band of Brothers, insieme a The Pacific. Se state aspettando un'azione più intensa nella lotta contro i nazisti, allora dovrete tenere d'occhio questo film.

Le riprese sono iniziate nell'aprile del 2021 e l'uscita della serie è prevista per il 2022: ecco tutto quello che sappiamo finora.

Masters of the Air è una miniserie in nove parti che, come Band of Brothers, è prodotta, tra gli altri, da Steven Spielberg e Tom Hanks.

Si tratta di una serie ancora da datare, realizzata per Apple TV+. La serie è stata adattata dal libro di Donald L. Miller "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany".

squirrel_widget_12854518

Quest'opera è una ricostruzione delle azioni dell'Ottava Forza Aerea dell'Esercito degli Stati Uniti, la forza di bombardamento americana che ha combattuto la Germania nazista a caro prezzo. Gli equipaggi americani hanno subito più perdite durante la guerra dell'intero corpo dei Marines degli Stati Uniti, quindi si può immaginare che la storia sarà straziante e ricca di azione.

Gran parte della storia si svolgerà in Inghilterra e alcuni dei lavori hanno comportato spese ingenti per ricreare una base dell'aeronautica statunitense nel Buckinghamshire (come ha rivelato il Daily Mail).

È stato fatto molto lavoro per allestire il palcoscenico dello spettacolo e ci sono alcune fantastiche foto di capanne Nissen della Seconda Guerra Mondiale che spuntano fuori e viste dietro le quinte dei B-17 utilizzati nello spettacolo.

Il racconto scritto della storia dell'Ottava Forza Aerea descrive in dettaglio la vita nell'Inghilterra del periodo bellico, i racconti dei campi di prigionia tedeschi e le difficoltà che gli equipaggi dei bombardieri hanno dovuto affrontare. Ci aspettiamo di vedere alcune di queste storie commoventi raccontate in modo meraviglioso anche nella serie televisiva.

Masters of the Air vanta un lungo cast, guidato da Austin Butler (famoso per il biopic su Elvis) che interpreta il Maggiore Gale Cleven. Un uomo che nel giugno 1943 era già nel vivo dell'azione. La storia dice che il suo B-17 fu abb attuto nell'ottobre 1943, quindi possiamo aspettarci alcuni momenti interessanti per il protagonista.

Tra gli altri membri del caso, Barry Keoghan interpreta il tenente Curtis Biddick. Keoghan ha già partecipato di recente a un film sulla Seconda Guerra Mondiale, interpretando George in Dunkirk del 2017.

Anche Sawyer Spielberg, figlio di Steven Spielberg, fa la sua apparizione interpretando il tenente Roy Frank Claytor. Mentre Rafferty Law (figlio del giudice Law) interpreta il sergente Ken Lemmons.

Gli altri membri del cast includono:

Callum Turner nel ruolo del Maggiore John Egan

Ben Radcliffe nel ruolo del Capitano John D. Brady

Anthony Boyle: Maggiore Harry Crosby

Edward Ashley: Tenente Colonnello John B. Kidd

Nate Mann: Maggiore Robert "Rosie" Rosenthal

Elliot Warren nel ruolo del tenente James Douglass

E molti altri

Masters of the Air è in lavorazione da tempo. Inizialmente è stato confermato dalla HBO nel 2013 e si prevedeva che lo sviluppo sarebbe costato fino a 200 milioni di dollari. Da allora la produzione è stata abbandonata da HBO ma è stata scelta come esclusiva di Apple TV+.

L'accordo con Apple è stato siglato nel 2019, ma da allora la produzione è stata senza dubbio un po' travagliata a causa dei vari blocchi degli ultimi anni. Secondo alcuni rapporti, anche i test COVID-19 positivi effettuati dalla troupe hanno fermato la produzione per un po' nel luglio 2021.

Non ci sono notizie ufficiali su quando la miniserie Masters of the Air arriverà sugli schermi. Si dice che sia prevista per "la fine del 2022", ma non ci sono ancora aggiornamenti sulla data effettiva.

Non è ancora disponibile alcun trailer ufficiale, quindi è probabile che l'attesa sia lunga.

Scritto da Adrian Willings.