Sky Go finalmente disponibile su Apple TV

(Pocket-lint) - I possessori di Apple TV possono finalmente accedere a Sky Go sui loro box, portando l'intera esperienza Sky su un televisore di riserva senza bisogno di uno Sky Q Mini Box o di uno Sky Stream Puck.

Pocket-lint ha appreso per la prima volta i piani durante il lancio di Sky Glass alla fine del 2021, ma ora è disponibile.

È necessario essere già clienti di Sky TV con un piano Sky Q Multiscreen (o Sky Glass Whole Home), ma l'app funziona come su iPad e iPhone. Ciò significa che è possibile guardare in streaming la TV in diretta e i contenuti on demand a seconda del proprio abbonamento TV.

Ad esempio, chi ha sottoscritto i pacchetti Sky Sport e/o Sky Cinema può vederli attraverso l'app Sky Go anche su Apple TV, senza costi aggiuntivi.

Ci sono più di 100 canali disponibili sull'app Sky Go per Apple TV. La programmazione della BBC non è inclusa, mentre lo sono ITV, Channel 4 e Channel 5.

Ci sono anche altri canali di intrattenimento, come Sky Atlantic, e un buon mix di canali per bambini, notizie, documentari e lifestyle.

L'applicazione Sky Go è disponibile su App Store sui dispositivi Apple TV HD o Apple TV 4K. Basta andare lì, scaricare l'app e accedere con il proprio Sky ID.

Scritto da Rik Henderson.