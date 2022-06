Apple trasmetterà in streaming tutte le partite della Major League Soccer dal 2023 al 2032

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple punta tutto sullo sport dal vivo.

L'azienda di Cupertino ha annunciato di aver siglato un accordo decennale con la Major League Soccer (MLS). Offrirà lo streaming di tutte le partite della MLS dall'inizio del 2023 fino al 2032, un'ulteriore prova del fatto che sta dando grande priorità agli sport dal vivo.

Secondo lo Sports Business Journal, Apple pagherà alla MLS almeno 250 milioni di dollari all'anno per le partite.

Sarà possibile guardare le partite della MLS abbonandosi a un nuovo servizio di streaming MLS(ancora da nominare) che sarà disponibile "esclusivamente attraverso l'app Apple TV ", secondo il comunicato stampa di Apple. Un'"ampia selezione" di partite della MLS e della Coppa di Lega sarà disponibile per gli abbonati ad Apple TV+ "con un numero limitato di partite disponibili gratuitamente".

Apple e la MLS non hanno annunciato quando sarà possibile iscriversi al servizio, né il prezzo dell'abbonamento, ma hanno dichiarato che ulteriori informazioni saranno rivelate "nei prossimi mesi". Hanno dichiarato che non ci saranno oscuramenti o restrizioni a livello locale, ma alcune partite potrebbero comunque andare in onda su reti televisive lineari come ESPN.

Inoltre, chi possiede un abbonamento stagionale avrà accesso al nuovo servizio di streaming MLS. È considerato un"vantaggio per i possessori di abbonamento".

Oltre al calcio, Apple offre anche le partite della Major League Baseball il venerdì. Si dice anche che stia puntando a NFL Sunday Ticket.

Scritto da Maggie Tillman.