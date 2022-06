Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nomad, un'azienda relativamente nota per la produzione di accessori in pelle di alta qualità per i prodotti Apple, tra cui custodie per iPhone, AirPods e iPad, ha presentato una nuova cover per il telecomando Siri dell'Apple TV.

Questa cover, tuttavia, non è come tutte le altre cover in pelle standard. Al suo interno nasconde una tasca per un AirTag, in modo da non perdere mai più il telecomando della Apple TV.

In questo modo, abilita una funzione che Apple avrebbe dovuto introdurre nel telecomando Siri fin dall'inizio: l'uso di Trova il mio per localizzarlo ogni volta che viene smarrito. Cosa che, se in casa ci sono bambini, accade più spesso di quanto si possa immaginare.

La cover non viene fornita con l'AirTag stesso, ma ha solo una tasca a forma di AirTag all'interno della cover, quindi è necessario acquistare l'AirTag separatamente se non ne avete già uno.

Come la maggior parte delle cose prodotte da Nomad, è realizzata in pelle Horween sottile prodotta negli Stati Uniti che, con il tempo, si deteriora. O, per usare un termine tecnico, patina.

La custodia pesa circa 33 grammi, esclusi il telecomando e l'AirTag, ed è dotata di una morbida fodera in microfibra per garantire che l'involucro in alluminio del telecomando sia protetto da graffi e segni.

Il prodotto è già disponibile su ordinazione presso Nomad Goods a un prezzo anticipato di 33 dollari negli Stati Uniti, mentre il prezzo di vendita al dettaglio sarà di 39 dollari quando le scorte saranno più facilmente disponibili il 15 giugno.

Scritto da Cam Bunton.