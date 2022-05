Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, Apple ha in programma di rilasciare una Apple TV a prezzi accessibili e potrebbe farlo entro la fine dell'anno.

Kuo è noto per la sua capacità di prevedere con precisione la tabella di marcia dei prossimi prodotti Apple. In un recente tweet, ha affermato che Apple lancerà una Apple TV "che migliora la struttura dei costi" nella seconda metà del 2022. In altre parole, potrebbe essere più economica degli attuali modelli di Apple TV. Attualmente, Apple vende l'Apple TV 4K da 34 GB a 179 dollari.

È disponibile anche un modello di Apple TV 4K da 64 GB a 199 dollari. Apple vende anche la precedente generazione di Apple TV HD a 149 dollari con 32 GB di memoria. Non offre il 4K.

Apple lancerà una nuova versione di Apple TV che migliorerà la struttura dei costi nel secondo semestre del 2012. Penso che la strategia aggressiva di Apple di integrare hardware, contenuti e servizi in un periodo di recessione contribuirà a colmare il divario con i suoi concorrenti " - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13 maggio 2022

Kuo ha affermato che "la strategia aggressiva di Apple di integrare hardware, contenuti e servizi in un contesto di recessione contribuirà a colmare il divario con i concorrenti". Il suo tweet non rivela altro sul dispositivo, ma sembra che Apple voglia rivaleggiare meglio con Roku e Amazon offrendo un proprio lettore multimediale di streaming a basso costo.

Tenete presente che spesso si dice che Apple stia sviluppando nuovo hardware, ma la maggior parte di queste voci non si concretizza mai. Ad esempio, nel 2021 Bloomberg ha riportato che Apple stava sviluppando una versione aggiornata della Apple TV 4K. Quindi, non una versione più economica. All'epoca, il rapporto affermava che la nuova Apple TV avrebbe avuto un altoparlante HomePod integrato e una fotocamera per FaceTime.

Forse Apple sta solo cercando di soddisfare le due estremità dello spettro dei prezzi?

PC Gaming Week (9 - 13 maggio) in associazione con Nvidia GeForce RTX

Che tu sia un veterano del PC Gaming o un principiante assoluto, ti abbiamo coperto!

Visita il nostro hub di PC Gaming per ottenere tutte le ultime notizie e recensioni, controllare alcune grandi caratteristiche e trovare i dettagli dei migliori prodotti in circolazione.

Con un sacco di grandi contenuti che escono ogni giorno, assicurati di mettere la pagina tra i preferiti e tornare per la tua dose quotidiana.

Scritto da Maggie Tillman.