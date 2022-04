Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se "The Last Dance" di Netflix è qualcosa da seguire, le docuserie sulle superstar del basket NBA possono essere assolutamente brillanti, anche per coloro che non seguono questo sport.

Mentre 'The Last Dance' si concentrava sull'icona Michael Jordan, 'They Call Me Magic' è una docuserie che si concentra sulla vita e la carriera di un'altra superstar NBA - Earvin 'Magic' Johnson.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su 'They Call Me Magic', incluso quando è disponibile per la visione, cosa aspettarsi e come vederlo.

Apple ha annunciato 'They Call Me Magic' il 4 febbraio 2022. Un trailer - che puoi vedere un po' più in basso in questo articolo - è stato rilasciato il 12 marzo 2022.

La docuserie 'They Call Me Magic' è stata poi rilasciata il 22 aprile 2022 e tutti gli episodi sono ora disponibili in streaming a livello globale.

'They Call Me Magic' è una docuserie Apple TV+, quindi avrai bisogno di un abbonamento al servizio di streaming TV di Apple per guardarla.

Apple TV+ costa £4.99/$4.99 al mese e l'app Apple TV è disponibile su iPhone, iPad, Apple TV e una serie di altri dispositivi, anche attraverso Sky nel Regno Unito e su smart TV e console di gioco. È anche incluso come parte di alcune delle opzioni di abbonamento Apple One.

They Call Me Magic ha quattro episodi, ognuno dei quali è lungo un'ora.

È quindi un po' più breve di "The Last Dance", che ha 10 episodi. Gli episodi di The Last Dance sono tutti lunghi circa 50 minuti, quindi un po' più corti degli episodi di 'They Call Me Magic'.

They Call Me Magic' è tutto sulla leggenda NBA Earvin 'Magic' Johnson. Vi porterà attraverso la sua vita, dalle sue umili origini alla sua carriera con i Lakers e il suo "abbagliante stile di gioco che ha cambiato per sempre il gioco del basket".

La docuseries in quattro parti coprirà il suo "shock di una diagnosi di HIV che ha trasformato dal dolore in trionfo", insieme alla sua "trascendenza da superstar dello sport a titano degli affari, aprendo nuovi sentieri per gli ex atleti e rivoluzionando il modo in cui l'America aziendale fa affari nelle comunità nere".

Ci sono interviste con il presidente Obama, Larry Bird, Pat Riley e altri.

Sì, Apple ha rilasciato un trailer di 'They Call Me Magic' nel marzo 2022. Puoi guardarlo qui sotto.

Scritto da Britta O'Boyle.