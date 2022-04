Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - For All Mankind - la serie sci-fi acclamata dalla critica su Apple TV+ - tornerà per una terza stagione a giugno. Ecco tutto quello che dovete sapere sulla nuova stagione. Parliamo dell'anno in cui è ambientata, su cosa si concentrerà probabilmente la trama, chi tornerà per riprendere i propri ruoli, se ci sono trailer e, soprattutto, quando e dove potrete vedere in streaming la terza stagione di For All Mankind.

For All Mankind mostra una storia alternativa - una in cui la Russia ha battuto gli Stati Uniti nel mettere il primo uomo sulla luna, facendo sì che la corsa allo spazio tra i due paesi si intensificasse e non finisse mai. La serie ci introduce nelle vite degli astronauti e del personale della NASA a partire dagli anni '60, mostrando sia la loro vita professionale che quella personale nell'arco di due decenni. Mentre le prime due stagioni si concentrano sulle tensioni tra gli Stati Uniti e i sovietici per il controllo della Luna, la stagione più recente è ambientata negli anni '90 e sembra incentrata sul tentativo degli Stati Uniti di essere il primo paese della Terra a colonizzare Marte.

Le prime due stagioni di For All Mankind hanno coperto quasi due decenni, iniziando nel 1969 e finendo alla fine degli anni '80. La terza stagione mostrerà la metà degli anni '90 - o, più precisamente, il 1995, come suggeriscono sia il finale della seconda stagione di For all Mankind che un recente teaser trailer della terza stagione.

For All Mankind è creata da Ronald D Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi.

Wolpert e Nedivi sono gli showrunner di For All Mankind, e producono insieme a Moore, David Weddle, Bradley Thompson, e Nichole Beattie, così come Maril Davis per Tall Ship Productions.

Sony Pictures Television produce lo show per Apple TV+.

La Apple ha già annunciato chi tornerà per la terza stagione:

Joel Kinnaman (Ed Baldwin)

Shantel VanSanten (Karen Baldwin)

Sonya Walger (Molly Cobb)

Jodi Balfour (Ellen Wilson)

Cynthy Wu (Kelly Baldwin)

Coral Pena (Aleida Rosales)

Casey W. Johnson (Danny Stevens)

Inoltre, Edi Gathegi si unirà al cast principale in questa stagione come nuovo personaggio, Dev Ayesa.

For All Mankind debutterà il 10 giugno 2022. Guarda il trailer di annuncio della data qui sopra.

La terza stagione di For All Mankind sarà composta da 10 episodi, che saranno trasmessi in streaming settimanalmente il venerdì.

La terza stagione di For All Mankind sarà trasmessa in esclusiva sul servizio di abbonamento video a pagamento di Apple, Apple TV+. Per saperne di più sul servizio, incluso quanto costa e come funziona, vedi la nostra guida.

Puoi guardare il primo teaser trailer della terza stagione di For All Mankind tramite il video in cima a questa guida.

Per essere completamente preparati alla terza stagione di For All Mankind, dovreste davvero guardare la prima e la seconda stagione su Apple TV+:

Guarda For All Mankind stagione 1 e stagione 2 su Apple TV+

Scritto da Maggie Tillman.