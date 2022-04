Severance stagione 2: tutto ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Severance è un thriller fantascientifico inquietante che immagina un mondo in cui puoi dividere la tua coscienza tra lavoro e vita domestica. La serie acclamata dalla critica ha una trama ingegnosa e sconvolgente che ha affascinato gli spettatori sin dall'inizio.

Siamo ancora all'inizio, ma alcuni la definiscono già una delle migliori serie del 2022. In effetti, è andata così bene che Apple l'ha rinnovata per una seconda stagione prima di mandare in onda l'intera prima stagione.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla seconda stagione di Severance, incluso come guardarla, quando dovrebbe essere rilasciata e chi c'è dentro.

Nessuna data di uscita ufficiale è stata annunciata per la seconda serie. La prima stagione è stata presentata per la prima volta il 18 febbraio 2022 e si è conclusa l'8 aprile 2022. Gli episodi sono stati rilasciati una volta alla settimana per tutta la durata della serie, ciascuno con cadenza venerdì alle 00:00 PT / 3:00 ET / 8:00 BST.

Apple ha annunciato che lo spettacolo era stato rinnovato per una seconda stagione il 6 aprile 2022.

Sulla base di ciò, prevediamo che la seconda stagione uscirà all'inizio del 2023, forse a febbraio per rimanere in linea con la prima stagione.

Quando uscirà la stagione 2 di Severance, avrai bisogno di un abbonamento Apple TV+ per guardarlo. L' app Apple TV è disponibile su diverse piattaforme, inclusi iPhone, iPad e Apple TV, nonché Android, alcune Smart TV e alcuni stick di streaming.

Puoi leggere di più su Apple TV+ nella nostra funzione separata . Ma, in breve, ti costerà £ 4,99 / $ 4,99 al mese o è incluso come parte di alcuni dei pacchetti di abbonamento Apple One .

La prima stagione di Severance ha avuto 9 episodi in totale. È troppo presto per dire se questo rimarrà lo stesso per la seconda stagione, ma data la popolarità dello show, ci aspetteremmo che il numero di episodi aumenterà o rimarrà lo stesso.

In genere, la programmazione originale di Apple rimane coerente con il conteggio degli episodi. Mythic Quest, Servant e Dickinson hanno tutti mantenuto lo stesso numero di episodi per più stagioni, una notevole eccezione è Ted Lasso , che è passato da 10 episodi a 12 nella sua seconda stagione.

Ci aspettiamo che la maggior parte dei membri del cast torni per la seconda stagione, a meno che, ovviamente, non siano morti nella prima stagione. Ecco alcuni degli attori chiave e dei loro personaggi che ci aspettiamo di vedere nella seconda stagione:

Adam Scott nel ruolo di Mark Scout

Zach Cherry nel ruolo di Dylan

Britt Lower come Helly

Tramell Tillman nel ruolo di Seth Milchick

Jen Tullock nel ruolo di Devon

Dichen Lachman nel ruolo della signora Casey

Michael Chernus nel ruolo di Ricken

John Turturro nel ruolo di Irving

Christopher Walken nel ruolo di Burt

Patricia Arquette nel ruolo di Harmony Cobel

Dato che la seconda stagione di Severance non è prevista fino al 2023, c'è tutto il tempo per recuperare o rivedere la prima stagione. E potrebbe valere la pena farlo, c'è molto da disfare qui.

La prima stagione è disponibile per lo streaming tramite Apple TV+, per la quale avrai bisogno di un abbonamento. È £ 4,99/$ 4,99 al mese o è incluso come parte di il pacchetto di abbonamento Apple One .

Dopo aver annunciato il rinnovo, Apple ha pubblicato un brevissimo video teaser. Non svela nulla della prossima stagione, ma è stato abbastanza per emozionarci. Puoi guardarlo qui sotto.

È troppo presto per prevedere cosa accadrà dopo la seconda stagione, ma se la seconda serie sarà popolare quanto la prima, non saremmo sorpresi di vederne altre in arrivo.

Ben Stiller, il regista e produttore esecutivo dello show, ha dichiarato in un'intervista a E! News "È stata una lunga strada per portare Severance in televisione, ho letto per la prima volta il pilot di Dan più di cinque anni fa. È sempre stata una storia multi-stagionale e sono davvero felice di poterla continuare".

Scritto da Luke Baker.