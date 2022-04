Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha confermato all'inizio di marzo 2022 di aver ottenuto un documentario sul sette volte campione del mondo di Formula 1 Sir Lewis Hamilton per la sua piattaforma di streaming TV+. Con Netflix che ha la popolare serie Drive to Survive e Sky che gestisce il suo documentario Duel: Hamilton vs Verstappen prima dell'inizio dell'ultima stagione di F1, è chiaro che la F1 è attualmente il discorso - o lo sport - della città.

Sebbene il nome del documentario su Apple TV+ Lewis Hamilton sia ancora sconosciuto, così come la sua data di uscita, abbiamo raccolto tutto ciò che abbiamo sentito finora.

Questo è tutto ciò che sappiamo finora sul documentario su Apple TV+ Lewis Hamilton.

Apple ha annunciato il documentario su Lewis Hamilton il 9 marzo 2022, anche se la società non ha specificato quando il documentario sarebbe andato in onda. È possibile che non sia troppo lontano se il documentario "They Call Me Magic" è qualcosa su cui basarsi.

"They Call Me Magic" è una storia di vita reale in quattro parti del due volte NBA Hall of Famer Earvin "Magic" Johnson. Apple ha annunciato la sua esistenza il 4 febbraio 2022, ne ha rilasciato un trailer il 12 marzo 2022 e sarà presentato in anteprima il 22 aprile 2022.

Apple ha dichiarato nel comunicato stampa del documentario di Lewis Hamiton che si unirà alla "lista di programmi di saggistica recentemente annunciati dalla società, incluso "They Call Me Magic"", quindi è possibile che seguirà una sequenza temporale simile dall'annuncio al rilascio. È anche possibile che aspetteremo molto più a lungo, poiché non è chiaro se la documentazione riguarderà l'attuale stagione di F1, che non si concluderà fino alla fine del 2022.

Quando il documentario su Lewis Hamilton sarà presentato in anteprima, sappiamo che sarà su Apple TV+. Questo servizio costa £ 4,99/$ 4,99 al mese ed è disponibile su iPhone, iPad, Apple TV e una serie di altri dispositivi, anche tramite Sky nel Regno Unito e su smart TV e console di gioco.

Puoi leggere tutto su Apple TV+ nella nostra funzione separata, ma ha avuto alcuni programmi eccellenti, tra cui Ted Lasso - che dovrebbe vedere una stagione 3 prima della fine dell'anno - quindi potresti trovare un paio di altre cose da guardare mentre stai aspettando il documentario su Lewis Hamilton.

Apple ha affermato che il documentario di Lewis Hamilton "conterrà l'accesso completo a Hamilton e al suo team, dentro e fuori dalla pista, e un cast stellare di interviste agli ospiti". Si dice anche che riguardi "la vita e la carriera" di Hamilton.

Immaginiamo che ciò significhi che vedremo interviste non solo con lo stesso Hamilton, ma anche con persone come il Team Principal della Mercedes Toto Wolfe e forse il manager del talento sportivo e mediatico di Hamilton, Penni Thow. Ci aspetteremmo anche che raccontasse la storia di Hamilton e mettesse in evidenza alcuni dei messaggi che ha cercato di ritrarre in passato, come il movimento Black Lives Matter e i diritti LGBTQ+.

In un'intervista con MotorSportWeek , Hamilton ha dichiarato: "Abbiamo questo documentario su cui stiamo lavorando e penso che devi fare tutto al momento giusto".

Ha aggiunto: "Penso che le storie siano lì da raccontare. Penso che sia importante. Penso che ci sia molto da imparare".

"Se puoi influenzare e avere un impatto positivo, se la tua storia può avere un impatto positivo anche su una persona o una famiglia, potrebbe essere sorprendente", ha detto.

Si dice anche che Hamilton stia lavorando con Apple su un altro film di Formula 1 con Brad Pitt. Sebbene Hamilton non abbia ancora confermato il suo coinvolgimento, nella stessa intervista a MotorSportWeek ha detto che "stava attraversando un processo in questo momento di casting per un altro progetto".

Apple non ha ancora offerto molti dettagli sul documentario di Hamilton, anche se ha affermato che sarà prodotto da Hamilton, Penni Thow, Box to Box Films e One Community.

La società ha anche affermato che Richard Plepler sarà il produttore esecutivo attraverso Eden Productions e Scott Budnick sarà anche produttore esecutivo. Il regista sarà Matt Kay.

Se stai cercando documentari e serie sulla Formula 1, ce ne sono molti là fuori in cui infilarti i denti mentre aspetti che il documentario di Hamilton arrivi su Apple TV+.

La stagione 4 di Drive to Survive di Netflix è recentemente arrivata sulla piattaforma di streaming, che copre la stagione 2021 di Formula 1. Ci sono anche le stagioni da 1 a 3 disponibili per la visione.

C'è anche Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen , un documentario in due parti che racconta la storia di una delle stagioni di F1 più straordinarie della storia.

Ovviamente puoi anche guardare l'attuale stagione di F1 su TV e dispositivo mobile in 4K HDR. La nostra funzione separata spiega come .

Scritto da Britta O'Boyle.