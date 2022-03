Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato una data di inizio per Friday Night Baseball sul suo servizio di streaming Apple TV+: 8 aprile 2022.

Durante il suo ultimo evento di lancio, Apple ha rivelato di essersi assicurata i diritti per un pacchetto del venerdì sera di partite della Major League Baseball. Apple TV+ ora trasmetterà i giochi MLB, aiutando potenzialmente il servizio di streaming ad attirare più abbonati. Dovrebbe anche aiutarlo a combattere meglio con Amazon, che ha i diritti da solista per trasmettere in streaming il Thursday Night Football della National Football League.

L'accordo del Friday Night Baseball di Apple è descritto come un "doppio gioco settimanale con spettacoli dal vivo pre e post-partita" che sarà disponibile in otto paesi esclusivamente su Apple TV+ non appena inizierà la stagione regolare. Le prime due partite a dare il via saranno i New York Mets contro i Washington Nationals alle 19:00 ET e gli Houston Astros contro i Los Angeles Angels alle 21:30 ET.

Lo streaming sarà disponibile per chiunque abbia Apple TV+ negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Brasile, Giappone, Messico, Porto Rico e Corea del Sud. Negli Stati Uniti e in Canada, l'accordo di Apple include l'accesso a un live streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con replay, highlights e altri programmi. Se non paghi per Apple TV+, Friday Night Baseball sarà ancora disponibile senza abbonamento "per un periodo di tempo limitato", ha affermato Apple.

Per guardare tutti i giochi principali, carica l'app Apple TV su iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e HD o su tv.apple.com . L'app è disponibile anche su smart TV, console di gioco e decoder via cavo selezionati.

Per ulteriori informazioni su Apple TV+ e su come funziona, consulta la guida di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.