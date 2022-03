Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha improvvisamente reso impossibile noleggiare o acquistare film tramite la sua app Apple TV se la utilizzi con dispositivi Android TV e dispositivi Google TV come Chromecast 2020.

Come notato per la prima volta da FlatPanelsHD e 9to5Mac, Apple ha completamente rimosso l'opzione di noleggio o acquisto. Invece, ora serve un pulsante "come guardare" che indirizza le persone a prodotti Apple o "altri dispositivi di streaming". La navigazione in alto dell'app Apple TV non ha più sezioni Film e programmi TV o Store. Le uniche parti rimaste sono Guarda ora, Apple TV Plus e Libreria. Sebbene gli elenchi di film e programmi TV siano ancora rilevabili, se apri un titolo, vedrai solo il pulsante "come guardare" accanto all'opzione "aggiungi a Prossimo".

Ci si deve chiedere perché Apple lo stia facendo e se stia cercando di evitare la commissione del 30% sulle vendite di Google.

Tieni presente che Apple ha lanciato per la prima volta l'app Apple TV per alcuni dispositivi Android TV più di due anni fa, prima di implementarla in modo più ampio la scorsa estate . Ora sta invertendo la rotta, privando completamente l'app delle sue funzionalità principali. Naturalmente, puoi ancora usarlo per guardare i contenuti nella tua libreria esistente e tutti i film e i programmi acquistati su altri dispositivi. Puoi anche acquistare o noleggiare contenuti dall'app Apple TV se la utilizzi su dispositivi Roku, smart TV Samsung e LG, console Xbox e PlayStation e prodotti Apple.

Pocket-lint ha contattato Apple per un commento.

Scritto da Maggie Tillman.