Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante il suo evento di primavera, Apple ha annunciato che sta andando più a fondo nel mondo dello sport, rivelando che detiene i diritti su un pacchetto venerdì sera di partite della Major League Baseball.

Ciò significa che la sua Apple TV + trasmetterà i giochi MLB, aiutando potenzialmente il servizio ad attirare più abbonati. Dovrebbe anche aiutare Apple a lottare meglio con Amazon, che l'anno scorso ha vinto i diritti da solista per trasmettere in streaming il Thursday Night Football della National Football League. Non dimentichiamo inoltre che la Disney ha ESPN+.

Il Friday Night Baseball di Apple è descritto come un "doppio gioco settimanale con spettacoli dal vivo pre e post-partita" che sarà disponibile in otto paesi esclusivamente su Apple TV+ non appena inizierà la stagione regolare. Questi paesi includono Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Brasile, Giappone, Messico, Porto Rico e Corea del Sud.

"I fan del baseball negli Stati Uniti e in Canada avranno anche accesso a un nuovo live streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con replay delle partite della MLB, notizie e analisi, highlights, partite classiche e altro, oltre a una serie completa di programmazione on-demand, inclusi gli highlights e contenuti originali a tema MLB", ha annunciato Apple.

Inoltre, gli abbonati negli Stati Uniti avranno accesso a MLB Big Inning, uno spettacolo dal vivo con momenti salienti in onda ogni notte feriale durante la stagione regolare. Per guardare tutto questo e i giochi di selezione, carica l'app Apple TV su iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e HD o su tv.apple.com . L'app è disponibile anche su smart TV, console di gioco e decoder via cavo selezionati.

Apple ha affermato che Friday Night Baseball sarà disponibile su Apple TV+ senza la necessità di un abbonamento per un periodo di tempo limitato. Ma, alla fine, dovrai abbonarti.

Scritto da Maggie Tillman.