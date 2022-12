Amazon sta valutando un servizio autonomo di streaming di sport in diretta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Amazon starebbe valutando la possibilità di creare un'applicazione autonoma che ospiterà le sue trasmissioni sportive in diretta.

Attualmente Amazon trasmette in diretta le partite della Premier League e dei tornei di tennis nel Regno Unito, oltre alle partite della NFL e dei New York Yankees negli Stati Uniti nell'ambito del servizio Prime Video e dell'app. Tuttavia, si dice che l'azienda stia raddoppiando il numero di sport in diretta e che si stia valutando la possibilità di creare un'applicazione separata.

The Information afferma che "persone informate sulle conversazioni" sostengono che Amazon ha discusso internamente della nuova applicazione, anche se non si sa se si tratterà di un servizio aggiuntivo a pagamento (rispetto a Prime) o se andrà avanti.

Possiamo capire perché Amazon voglia separare i suoi servizi. Amazon Prime Video è già un'attività molto intensa, con programmi televisivi e film che sono inclusi nell'abbonamento Prime e molti altri che non lo sono, per i quali è necessario pagare un supplemento. Ci sono poi altri canali a cui ci si può abbonare. In effetti, nel periodo che precede il Boxing Day nel Regno Unito, abbiamo avuto difficoltà a trovare la copertura della Premier League tra i film di Natale e simili.

Amazon ha anche una recente esperienza di suddivisione di alcuni contenuti in una propria app. Freevee è stato lanciato come servizio separato nella seconda metà del 2022, dopo essere stato precedentemente disponibile nella stessa app Prime Video (almeno nel Regno Unito).

Scritto da Rik Henderson.