Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Henry Cavill non sarà più Superman o The Witcher, ma ai fan dei giochi da tavolo Warhammer 40K non dispiacerà: porterà il franchise sui nostri schermi.

Amazon Prime Video ha firmato per la realizzazione di film e/o serie televisive di cui sarà protagonista e produttore esecutivo, che saranno basati sull'universo fantasy fantascientifico di Games Workshop.

Ecco tutto quello che c'è da sapere finora.

Che cos'è Warhammer 40.000?

Warhammer 40K è un wargame da tavolo apparso per la prima volta alla fine degli anni '80 come spin-off della serie fantasy di enorme successo di Games Workshop, Warhammer.

Come l'originale, presenta orchi, demoni ed elfi, ma è ambientato migliaia di anni nel futuro. Le diverse specie e culture sono spesso in guerra tra loro e gli Space Marine protagonisti sono generalmente vestiti con tute potenti, spesso con enormi stivali di metallo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ci sono stati diversi videogiochi basati su Warhammer 40K e l'attore Henry Cavill è un fan dichiarato. Infatti, subito dopo aver rivelato che non avrebbe più recitato nel prossimo film di Superman, ha pubblicato una dichiarazione su Instagram in cui descrive il suo amore per il franchise e i suoi piani per costruire un "universo cinematografico" per Amazon Prime Video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henry Cavill (@henrycavill)

Data di uscita di Warhammer 40K

Come ha postato lo stesso Cavill, il progetto è ancora in una fase iniziale, con un regista e altri cineasti ancora da ingaggiare.

Inoltre, non sappiamo ancora se la sua società e Amazon intendano realizzare prima un film, una serie TV o addirittura entrambi.

Vi informeremo sulla data di uscita prevista non appena emergeranno ulteriori dettagli.

Come guardare Warhammer 40.000

L'unica cosa certa è che Warhammer 40K sarà un'esclusiva del servizio Prime Video di Amazon.

Trama e indiscrezioni su Warhammer 40K

Finora sappiamo solo che Cavill sarà il protagonista del progetto. Restiamo in attesa di indiscrezioni e dettagli sugli altri membri del cast e sulla trama.

Garantiamo però che ci saranno enormi stivali di metallo.

Cos'altro guardare/giocare nel frattempo

Per saperne di più sulla serie di wargame in miniatura Warhammer 40.000 si può visitare il sito web di Games Workshop.

Nel corso degli anni sono stati realizzati anche alcuni fantastici videogiochi ambientati nell'universo, tra cui Warhammer 40.000: Darktide. È disponibile su PC e Xbox e la notizia migliore è che potete scaricarlo e giocarlo ora come parte di Xbox Game Pass.

Scritto da Rik Henderson.