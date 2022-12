Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon e HBO hanno appianato le loro divergenze di lunga data.

Amazon e Warner Bros. Discovery hanno annunciato che HBO Max sarà disponibile come canale Prime Video negli Stati Uniti a un costo aggiuntivo di 15 dollari al mese. A questo prezzo, si avrà accesso agli show di punta della HBO, come House of the Dragon, ma si potrà comunque accedere all'app Prime Video e ad altri film e spettacoli da Prime Video.

Non dovrete gestire applicazioni o abbonamenti separati.

Il canale Prime Video HBO Max fornirà anche l'accesso al prossimo servizio unificato HBO Max e Discovery+. Dovrebbe entrare in funzione nel 2023 con un nome terribile. Combinerà la famosa library di HBO con i nuovi originali di Max e con i più ampi cataloghi di Warner Bros e Discovery.

HBO Max è stato lanciato per la prima volta nel maggio 2020, ma senza il pieno supporto di Amazon. Sembrava che Warner Bros volesse che HBO Max fosse disponibile solo come app dedicata sui dispositivi Fire TV piuttosto che come canale Prime Video. Mentre HBO Max è arrivato alla fine per la Fire TV, è stato necessario attendere fino ad oggi per rendere disponibile il canale Prime Video.

Scritto da Maggie Tillman.