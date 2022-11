Amazon Freevee salva Neighbours dal macero

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La soap australiana Neighbours è stata salvata dopo che Freevee, il servizio di streaming gratuito di Amazon, ha annunciato di aver ripreso la serie in vista di un ritorno nel 2023.

Neighbours, che è stata trasmessa per 36 anni dall'emittente australiana Network 10, si è conclusa all'inizio di quest'anno dopo aver trasmesso più di 9.000 episodi. Tutto si è concluso quando Channel 5, nel Regno Unito, ha rinunciato a mandarlo in onda, perdendo così un flusso di entrate molto necessario. Tale flusso è stato ora sostituito da Freevee, un servizio di streaming gratuito e supportato da pubblicità, ora di proprietà di Amazon.

Sorpresa! @neighbours ha una nuova casa su Amazon Freevee! Ripercorri le vite, gli amori e le sfide dei tuoi abitanti preferiti di Ramsey Street. Migliaia di episodi iconici e una nuova serie in arrivo nel 2023! pic.twitter.com/Uya6Z02G8O- Amazon Freevee (@AmazonFreevee) 17 novembre 2022

Le riprese della nuova stagione inizieranno nel 2023 e lo show tornerà sui nostri schermi nella seconda metà dell'anno. Si dice che riprenderà esattamente da dove si era interrotto, con star come Alan Fletcher, Ryan Moloney e Stefan Dennis che riprenderanno i ruoli che hanno lasciato poco tempo fa.

L'ultimo episodio di Neighbours è andato in onda su Canale 5 a luglio, e le star del passato sono tornate per commemorare l'occasione. Neighbours è stato il punto di partenza per molte star nel corso degli anni, con Kylie Minogue, Guy Pearce, Jason Donovan e Margot Robbie come esempi principali. Chi sarà la prossima megastar che inizierà a camminare per Ramsey Street?

Scritto da Oliver Haslam.