Amazon pubblica la prima immagine della serie TV Fallout

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il servizio Prime Video di Amazon e Kilter Films hanno pubblicato un tweet congiunto che mostra una foto della prossima serie televisiva Fallout.

Non c'è ancora un trailer e si intravede solo una figura oscura che sembra stia per uscire da un caveau, ma è la prima immagine ufficiale della serie.

La serie, che avrà come protagonisti Walton Goggins (The Hateful Eight, The Righteous Gemstones) ed Ella Purnell (Yellowjackets), ha iniziato le riprese all'inizio dell'anno e non dovrebbe arrivare su Prime Video prima della fine del 2023. Tuttavia, sono già trapelate anche alcune foto del set, che mostrano come la produzione stia seguendo da vicino lo stile artistico dei giochi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il tweet è stato pubblicato per congratularsi con Bethesda per il 25° anniversario del franchise di Fallout. I festeggiamenti, durati un mese, si sono conclusi un paio di giorni fa.

Lo show di Fallout è scritto e diretto da Jonathan Nolan (Westworld), almeno per quanto riguarda il primo episodio. Nolan è anche showrunner insieme a Lisa Joy. In precedenza l'hanno descritta come "massiccia, sovversiva e oscuramente divertente".

La serie è anche prodotta esecutivamente da Todd Howard di Bethesda Game Studios e James Altman di Bethesda Softworks.

Scritto da Rik Henderson.