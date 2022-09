Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato la Fire TV Omni QLED, una nuova gamma di televisori Fire TV che pone maggiore enfasi sulla qualità dell'immagine rispetto a quelle precedenti.

Con display a punti quantici e retroilluminazione full array con un massimo di 96 zone, i televisori da 65 e 75 pollici dovrebbero offrire una migliore resa cromatica, un migliore contrasto e migliori livelli di nero rispetto alla gamma Omni del 2021.

Sono presenti anche sensori di presenza, per cui il TV può spegnersi automaticamente quando non c'è nessuno nella stanza per un certo periodo di tempo, e sensori di luce ambientale, che funzionano con Dolby Vision IQ e HDR10 Plus Adaptive, per regolare automaticamente la luminosità dei contenuti in base alle condizioni di luce della stanza.

Come in precedenza, c'è un microfono integrato a distanza per accedere ad Alexa a mani libere (che può essere disattivato se lo si desidera) e, naturalmente, tutti i contenuti di Fire TV come sistema intelligente del televisore.

Una nuova funzione, denominata Ambient Experience, si oppone alla gamma Frame di Samsung, consentendo ai proprietari di impostare il televisore per la visualizzazione di opere d'arte quando lo schermo è inattivo, con accesso gratuito a oltre 1.500 opere d'arte di qualità da galleria. Può anche mostrare la vostra collezione di foto personali, con un rapido comando Alexa.

In alternativa, è possibile scegliere di mostrare una serie di widget Alexa, tra cui il calendario, i promemoria e il widget What Should I Watch, per fornire consigli sui titoli di tendenza del giorno su Fire TV.

La gamma di TV di Amazon è stata lanciata negli Stati Uniti nel 2021, ma non ha ancora raggiunto l'Europa. In passato gli schermi economici hanno messo l'esperienza al primo posto e le prestazioni al secondo, ma con il Fire TV Omni QLED Amazon intende cambiare le cose.

La serie Fire TV Omni QLED sarà disponibile nelle versioni da 65 e 75 pollici, rispettivamente a 799,99 e 1.099,99 dollari. Saranno disponibili negli Stati Uniti e in Canada, direttamente da Amazon e anche tramite Best Buy, con preordini a partire da oggi.

Scritto da Verity Burns.