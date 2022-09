Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Insieme a una pletora di altri dispositivi, Amazon ha presentato una versione aggiornata del suo telecomando a comando vocale per Fire TV, con una comoda funzione che vi permetterà di non perderlo mai più.

Il nuovo Alexa Voice Remote Pro può essere ritrovato in caso di smarrimento. Basta dire "Alexa, trova il mio telecomando" se si dispone di un dispositivo Echo/Alexa in casa, oppure utilizzare il pulsante di ricerca del telecomando all'interno dell'app Fire TV, e il telecomando inizierà a suonare per aiutarci a ritrovarlo.

Amazon non ha aggiunto solo questo al suo telecomando. Ci sono due nuovi pulsanti personalizzabili che possono essere programmati per portare direttamente alle app o ai canali preferiti o per eseguire le funzioni smart home di Alexa.

Ciò significa che si possono programmare per spegnere le luci intelligenti, se lo si desidera, o per attivare una delle routine di Alexa che si utilizzano più spesso, spegnendo più dispositivi contemporaneamente (o qualsiasi altra cosa si sia impostata per fare).

Grazie ai sensori di movimento e alla retroilluminazione, il telecomando può anche illuminarsi quando rileva che è stato rilevato in condizioni di scarsa illuminazione. Ad esempio, quando si guardano i film a letto di notte.

Alexa Voice Remote Pro funziona con quasi tutti i dispositivi di streaming Fire TV e i televisori con Fire TV ed è disponibile per il pre-ordine da oggi al prezzo di 34,99 dollari negli Stati Uniti.

Scritto da Cam Bunton.