La serie TV di Blade Runner è stata autorizzata da Amazon per Prime Video

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La serie TV di Blade Runner è ora ufficiale: è stata autorizzata da Amazon per il suo servizio Prime Video.

Come già si vociferava, si chiamerà"Blade Runner 2099" e sarà ambientata 50 anni dopo gli eventi del sequel cinematografico con Ryan Gosling.

Non si sa ancora nulla sul cast o sulla storia, ma sarà prodotto dal regista dell'originale, Ridley Scott. Silka Luisa (Halo, Shining Girls) sarà la showrunner.

In qualità di produttore esecutivo ci sarà anche lo sceneggiatore del superbo Blade Runner 2049, Michael Green.

"L'originale Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei più grandi e influenti film di fantascienza di tutti i tempi, e siamo entusiasti di presentare Blade Runner 2099 ai nostri clienti globali di Prime Video", ha dichiarato Vernon Sanders di Amazon Studios (come riportato da Variety).

"Siamo onorati di poter presentare questa continuazione del franchise di Blade Runner e siamo certi che, grazie alla collaborazione con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la bravissima Silka Luisa, Blade Runner 2099 manterrà l'intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori".

Blade Runner è arrivato per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 1982 come adattamento del romanzo di Philip K Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep. Il film uscì con la narrazione del protagonista Harrison Ford, poiché lo studio pensava che altrimenti il pubblico non sarebbe stato in grado di seguire la storia.

Questo si è rivelato errato quando una versione Director's Cut del film è stata rilasciata un decennio dopo. Questa versione eliminò la voce fuori campo e "corresse" diverse scene, compreso il controverso lieto fine. Il risultato è un film di gran lunga migliore. Il Blu-ray 4K Ultra HD del Final Cut di Scott del 2007 è particolarmente degno di nota, grazie a una superba rimasterizzazione.

Anche il sequel di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, è molto apprezzato, quindi Amazon ha il suo bel da fare.

Scritto da Rik Henderson.