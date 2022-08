Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono state condivise online delle foto presumibilmente scattate sul set della serie TV Fallout. E sì, sembra proprio Fallout.

La serie verrà realizzata per Amazon Prime Video con Jonathan Nolan e Lisa Joy di Westworld come showrunner. Negli ultimi mesi ci sono state diverse fughe di notizie, con alcuni scatti esterni che mostravano gli elementi del paesaggio post-apocalittico, ma gli ultimi offrono per la prima volta una vista dell'interno del caveau (presumibilmente) in apertura.

Il Vault 33, come è stato riferito, è originale per la serie. Le foto sono state pubblicate dall'account Twitter @BethesdaArabic e mostrano anche una fattoria all'esterno dell'ingresso del caveau.

È bello vedere che lo show sarà stilisticamente vicino alla serie di videogiochi. Forse non è una grande sorpresa visto il coinvolgimento di Todd Howard di Bethesda, che sarà produttore esecutivo.

Non si sa ancora quando lo show potrebbe apparire su Prime Video, anche se la quantità di lavoro svolto finora sulla scenografia e un precedente suggerimento secondo cui le riprese sarebbero iniziate a luglio di quest'anno fanno pensare a un'uscita nel 2023.

Vale la pena di dare un'occhiata anche alle altre immagini sull'account Twitter di @BethesdaArabic, perché ci sono alcune foto di oggetti di scena interni e altri oggetti del set da ammirare.

E con il Quakecon che inizierà oggi, potremmo anche scoprire qualche dettaglio ufficiale da Bethesda stessa come parte dei festeggiamenti. Teneteli d'occhio.

