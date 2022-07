Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon starebbe pensando di partecipare alla gara d'appalto per assicurarsi i diritti di trasmissione degli eventi dell'International Cricket Council (ICC) dal 2024 al 2031, la prossima data disponibile.

Vincere i diritti in determinati territori consentirebbe ad Amazon di trasmettere i principali eventi del calendario di cricket, tra cui la Coppa del Mondo di Cricket e la Coppa del Mondo T20, entrambi formati popolari.

Secondo Cricbuzz, Amazon si sta incontrando con i funzionari della ICC per discutere di una probabile offerta, in un altro tentativo di espandere la sua produzione di sport in diretta, in costante crescita.

Nelle ultime settimane ha aggiunto al suo elenco la Champions League di calcio, uno dei tornei sportivi annuali più popolari al mondo, e con il tennis in abbondanza nel suo armamentario le cose si stanno mettendo bene per gli appassionati di sport con abbonamento Prime.

Detto questo, il quadro del cricket è un po' più complesso, dato che Amazon deteneva alcuni diritti per l'Indian Premier League, ma non se ne è assicurato alcuno nell'ultima serie di bundle messi in offerta, segno che l'accordo potrebbe non aver fornito un ritorno sufficiente sull'investimento richiesto per assicurarselo.

Naturalmente, non essendoci ancora nulla di definitivo, non c'è alcuna garanzia che Amazon faccia un'offerta o che abbia successo nel suo tentativo di acquistare un pacchetto ICC, dato che anche altri concorrenti saranno in lizza. Non resta che attendere le notizie ufficiali per avere una conferma.

Scritto da Max Freeman-Mills.