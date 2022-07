Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon sta producendo un'enorme e costosa serie sul Signore degli Anelli e, in vista dell'uscita autunnale dello show, ha regalato a tutti un nuovo trailer al San Diego Comic-Con 2022.

Lo studio di streaming ha rivelato un teaser di tre minuti di The Rings of Power, un nuovo show per Prime Video che si svolge migliaia di anni prima degli eventi della saga cinematografica del Signore degli Anelli. È ambientato durante la "Seconda Era" della storia della Terra di Mezzo. Il nuovo trailer mostra alcuni scenari fantastici e incredibili scene di battaglia. Potete vederlo all'inizio di questa pagina.

Per molto tempo la premessa dello show è stata un mistero, così come la sua ambientazione, ma le cose sono diventate molto più chiare quando Amazon ha svelato il titolo e confermato alcuni dettagli. La nuova clip rivela che Sauron sta tornando e che le fazioni dovranno unirsi per fermare il Signore Oscuro. La serie si concentrerà anche sulla forgiatura degli Anelli del Potere. Per ulteriori indiscrezioni sulla serie, consultare la guida di Pocket-lint.

squirrel_widget_237190

Il nuovo show di Amazon dovrebbe iniziare il 2 settembre 2022. Ciò significa che Rings of Power sarà un'esclusiva di Amazon Prime Video, quindi l'unico modo per vederlo sarà avere un abbonamento Prime.

Si dice che il budget di produzione sia di 1 miliardo di dollari.

Qual è il miglior dispositivo di streaming per il vostro televisore? Il nostro consiglio principale è l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ottimi anche il Google Chromecast con Google TV, il Roku Express 4K, l'Apple TV 4K e l'Amazon Fire TV Stick.

Scritto da Maggie Tillman.