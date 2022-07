Sono iniziate le riprese della serie TV Fallout di Amazon

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'adattamento televisivo dei giochi di Fallout da parte di Amazon sta prendendo forma: nuove immagini mostrano che la serie ha iniziato le riprese sul posto.

La prima grande ripresa sembra essere in un Super Duper Mart, con una serie di veicoli in rovina che saranno familiari a chiunque abbia giocato ai giochi.

Amazon Prime ha ufficialmente iniziato le riprese della serie TV di Fallout con Walton Goggins. pic.twitter.com/hKGRnJglKL- Xbox News (@_XboxNews) 18 luglio 2022

Anche se al momento non abbiamo un trailer o altro, questo è probabilmente il miglior sguardo che abbiamo finora sullo stile visivo e conferma che non si discosterà troppo dai giochi di grande successo di Bethesda.

Sappiamo che Walton Goggins interpreterà un Ghoul nella serie grazie al selfie che ha postato e al trailer con questa etichetta, quindi non vediamo l'ora di vederlo truccato. Ovviamente, a patto che non si tratti solo del nome di un personaggio non Ghoul come colpo di scena.

Come primo sguardo, comunque, il set di Super Duper Mart sembra fantastico, proprio come una delle location che siamo abituati a esplorare in Fallout 4.

Scritto da Max Freeman-Mills.