Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Prime Video sta finalmente ricevendo un restyling adeguato, con un nuovo look per il servizio di streaming di Amazon che inizia a essere distribuito questa settimana.

Il nuovo design arriverà per primi sui "dispositivi da salotto connessi", ovvero i dispositivi Fire TV, le app per smart TV e le app per console, oltre ai dispositivi Android, prima di essere distribuito un po' più lentamente alle altre categorie.

Il sistema di navigazione è molto semplificato e risulterà familiare a chiunque abbia usato Netflix o Disney Plus negli ultimi tempi, con un gruppo di categorie sulla sinistra dello schermo per facilitare l'accesso, invece di essere collocate nella parte superiore della pagina.

Il carosello "continua a guardare" sarà più facile da raggiungere rispetto al passato, così come l'elenco Top 10, accurato a livello locale, di ciò che è popolare in quel momento nella vostra regione, mentre una nuova sezione Live TV vi permetterà di sintonizzarvi sulla TV digitale se è disponibile nella vostra zona.

Le sei categorie laterali sono Home, Store, Find, Live TV, Free with Ads e My Stuff, ma la maggior parte conterrà delle sottocategorie per facilitare la navigazione, secondo il team di Prime Video, che ha impiegato circa 18 mesi per preparare la riprogettazione.

Come in precedenza, sarà possibile filtrare i risultati della ricerca in base a ciò che è incluso nella propria iscrizione a Prime Video, per evitare di pagare un extra per spettacoli o film, mentre altri nuovi filtri consentiranno di visualizzare esclusivamente contenuti in 4K, ad esempio.

La nuova versione di Prime Video dovrebbe arrivare nelle prossime settimane se i vostri dispositivi soddisfano i criteri, mentre per le versioni iOS e Web ci vorrà un po' più di tempo.

Scritto da Max Freeman-Mills.