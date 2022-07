The Boys stagione 4 su Amazon Prime Video: Cosa sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se non lo sapevate già, avrete presto capito che ci sarà un'altra stagione di The Boys non appena saranno apparsi i titoli di coda del finale della terza stagione.

Lo show più controverso ma esilarante della TV è stato scelto per una quarta stagione: ecco tutto quello che sappiamo finora.

ATTENZIONE: se non avete ancora visto la terza stagione, ci sono degli spoiler.

La stagione 4 di The Boys è stata autorizzata da Amazon Studios subito dopo la messa in onda della stagione 3 (intorno all'inizio di giugno 2022). I dettagli ufficiali sono ancora pochi, ma c'è ancora molto materiale di partenza non ancora toccato nella serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson su cui è basata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Boys (@theboystv)

Certo, considerando che lo show si è già discostato parecchio dalla serie a fumetti, compresi i cambiamenti cronologici, è difficile prevedere cosa verrà utilizzato dallo showrunner Eric Kripke per la quarta stagione e cosa no. È comunque garantito che sarà altrettanto scioccante e divertente.

AVVERTENZA FINALE: arrivano gli spoiler:

La stagione dovrà occuparsi dell'aspettativa di vita notevolmente ridotta di Butcher, della continua discesa di Homelander nel narcisismo e nelle sue discutibili capacità genitoriali, e della corsa di Victoria Neuman, una supe segreta, a diventare vicepresidente.

Ci sono anche molti altri supereroi che possono essere introdotti, con i fumetti che presentano versioni pastiche di quasi tutti i principali supergruppi DC e Marvel (come la Justice League / The Seven, e The Avengers / Payback).

Alcuni, come i Giovani Americani (vagamente i Teen Titans), sono già stati accennati nello show (Drummer Boy era nella terza stagione, per esempio), ma potremmo anche vedere Teenage Kix o i G-Men comparire a un certo punto.

I G-Men, in particolare, sono essenzialmente basati sugli X-Men, quindi potrebbero avere un ruolo importante.

Si ipotizza anche il ritorno di Black Noir. Forse in questo momento sta facendo il giro delle margherite, ma qualcun altro potrebbe assumerne il ruolo.

"Sicuramente non è l'ultima volta che vediamo Black Noir come eroe", ha dichiarato Kipke a Entertainment Weekly. "È solo che il tizio che era dentro [la tuta di Noir] nella terza stagione, se n'è andato".

Per quanto riguarda la data di uscita, non c'è ancora nulla di concreto, anche se le riprese dovrebbero iniziare presto, nell'agosto del 2022. E con la pandemia che non altera più i programmi di produzione, questo potrebbe significare che la stagione 4 arriverà nell'estate del 2023.

La serie TV The Boys è un'esclusiva di Prime Video. È possibile pagare mensilmente per il servizio Prime Video di Amazon da solo, oppure riceverlo completamente gratis come parte di una suite più ampia di vantaggi con Amazon Prime.

squirrel_widget_157589

Anche se al momento non è stato confermato, finora ogni stagione è stata composta da otto episodi. Non c'è motivo di dubitare che la quarta stagione sarà diversa.

È possibile guardare le stagioni 1-3 di The Boys su Prime Video in questo momento.

Sulla piattaforma di streaming è disponibile anche una serie spin-off, The Boys Presents, nominata agli Emmy: Diabolical. Si tratta di una serie animata che presenta otto storie inedite dell'universo di The Boys, ciascuna presentata con uno stile di animazione diverso.

Ecco il trailer:

Non si sa ancora se The Boys si concluderà con la stagione 4 - alcuni cliffhanger alla fine della stagione 3 farebbero pensare di sì.

Tuttavia, è stato confermato che ci sarà un'ulteriore serie spin-off basata su un college per supereroi. The Boys: Varsity. Potrebbe apparire anche prima della messa in onda della quarta stagione.

Lo showrunner Eric Kipke la descrive come una serie con "un tono e uno stile tutto suo".

"È la nostra idea di uno show sul college, con un gruppo di giovani supereroi affascinanti, complicati e talvolta letali", ha spiegato nel 2021.

Scritto da Rik Henderson.