(Pocket-lint) - Blade Runner sta per arrivare sul piccolo schermo, grazie ad Amazon e a Ridley Scott.

La nuova serie televisiva sarà ambientata 50 anni dopo il sequel cinematografico, Blade Runner 2049, e potrebbe anche vedere il ritorno di Harrison Ford.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Blade Runner 2099.

La serie TV di Blade Runner è stata annunciata per la prima volta alla fine del 2021, quando Ridley Scott stesso ha rivelato che era stato scritto un episodio pilota.

È stata poi confermata nel febbraio 2022, con la notizia che Scott sta producendo esecutivamente il progetto per Amazon Studios e che potrebbe anche dirigere alcuni episodi.

Non ci sono ancora indicazioni su quando potrebbe debuttare, anche se si pensa che la produzione completa potrebbe iniziare quest'anno per uscire alla fine del 2023.

Essendo una produzione di Amazon Studios, la serie sarà un'esclusiva di Amazon Prime Video.

Oltre a Scott, Silka Luisa sarà il produttore esecutivo. È anche la showrunner di Shining Girls per Apple TV+ e ha lavorato come produttrice alla serie TV di Halo.

Lo show sarà ambientato 50 anni dopo il film di Ryan Gosling, Blade Runner 2049, e come il film del 2017 sarà caratterizzato da una nuova storia. L'originale del 1982 era basato sul romanzo di Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep.

Questo è più o meno tutto quello che sappiamo finora della serie. Non abbiamo ancora un elenco del cast o ulteriori dettagli sulla trama, anche se Giant Freakin Robot ha riferito che Harrison Ford è in trattative per tornare a vestire i panni di Rick Deckard per la serie TV.

Scott ha anche rivelato in precedenza che sono già stati prodotti un episodio pilota e la "bibbia" dello show.

Si dice che Amazon abbia commissionato 10 episodi di Blade Runner 2099.

Naturalmente, in vista della nuova serie è necessario recuperare il film del 1982, Blade Runner, e il suo sequel del 2017, Blade Runner 2049.

Entrambi sono film superbi, soprattutto in 4K sulle piattaforme di streaming e in 4K Blu-ray. Il remaster in Ultra HD dell'originale è particolarmente impressionante se si considera che il materiale di partenza ha 40 anni.

