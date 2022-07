Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon sta ampliando la disponibilità della funzione Watch Party, che consente di guardare TV e film insieme ai propri amici da un numero maggiore di dispositivi rispetto al passato.

In precedenza la funzione era disponibile attraverso l'app Prime Video sui dispositivi Fire TV, sulle app Android e iOS e sui computer desktop.

Ora sarà possibile utilizzarla anche direttamente attraverso le smart TV, attraverso altri dispositivi di streaming come le chiavette Roku e attraverso console di gioco come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Watch Party ha fatto il suo debutto durante un periodo di blocco per pandemia, come un modo gradito per riunirsi e godersi un po' di TV senza dover essere presenti di persona. Da allora si sta espandendo, a dimostrazione del fatto che Amazon deve aver riscontrato un coinvolgimento costante.

È possibile chattare con il testo mentre si guarda, il che ovviamente rende più facile l'uso di un dispositivo con una tastiera su cui si può digitare più rapidamente, ma la maggiore flessibilità di un gruppo più ampio di dispositivi compatibili farà senza dubbio piacere a tutti coloro che aspettavano di usare la funzione sull'hardware che hanno già impostato.

Scritto da Max Freeman-Mills.