La fattoria di Clarkson stagione 2: tutto quello che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo rivisto Jeremy e Kaleb e le loro disavventure rurali. Lo show è arrivato sui nostri schermi nel giugno del 2021 e ci ha regalato molte risate mentre seguivamo Jeremy e un nuovo delizioso cast di personaggi alle prese con la gestione di una fattoria di 1.000 acri nelle Cotswolds.

Come ci si potrebbe aspettare, essendo l'uomo delle auto, Clarkson non sapeva molto di agricoltura e l'ilarità ha fatto sì che si muovesse a tentoni in un mondo nuovo e coraggioso.

Ora i fan dello show sono impazienti di avere più azione agricola, quindi abbiamo raccolto tutto quello che c'è da sapere sulla prossima stagione.

Nel luglio 2021 è stato confermato il ritorno della serie per una seconda stagione e le riprese sono iniziate subito dopo l'annuncio. Tuttavia, non è stata annunciata ufficialmente alcuna data di uscita.

L'11 giugno 2022, Clarkson ha risposto a un commento su Instagram di un fan che chiedeva "Ci sono novità sulla seconda stagione?". Ha dichiarato: "Le riprese finiscono a metà luglio. Quindi dovrebbe essere montato e pronto all'inizio del nuovo anno".

Quindi, al momento, la nostra migliore stima è l'inizio del 2023.

La fattoria di Clarkson è un prodotto originale Amazon e ciò significa che la seconda stagione sarà disponibile esclusivamente su Prime Video.

Prime Video è gratuito con l'iscrizione ad Amazon Prime che costa 12,99 dollari al mese o, se preferite, potete abbonarvi a Prime Video in esclusiva per 8,99 dollari al mese.

squirrel_widget_237190

Qual è il miglior dispositivo di streaming per la vostra TV? Il nostro consiglio principale è l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ottimi anche il Google Chromecast con Google TV, il Roku Express 4K, l'Apple TV 4K e l'Amazon Fire TV Stick.

Non si sa ancora di quanti episodi sarà composta la seconda stagione, ma la prima stagione aveva otto episodi, quindi potremmo aspettarci lo stesso numero o più nella seconda stagione.

Probabilmente si può intuire che il protagonista Jeremy Clarkson tornerà per la seconda stagione, ma che dire del resto dell'equipaggio della fattoria?

La buona notizia è che il beniamino dei fan, Kaleb Cooper, ha confermato che sarà presente nella seconda stagione. Dopo tutto, probabilmente è giusto dire che la fattoria non funzionerebbe senza di lui.

Al duo si uniranno Lisa Hogan, la fidanzata di lunga data di Clarkson, l'"allegro" Charlie Ireland, l'agente fondiario e l'esilarante capo della sicurezza, Gerald Cooper.

Se non vi interessano le persone e vi state chiedendo se Jeremy usa ancora il ridicolo trattore Lamborghini, le prime immagini hanno confermato che la bestia è ancora in azione.

Non c'è ancora un trailer, ma se siete ansiosi di dare un'occhiata al dietro le quinte, l'account Instagram di Jeremy Clarkson e l'account del Diddly Squat Farm Shop sono i posti giusti per farlo.

La prima stagione di Clarkson's Farm è disponibile in streaming per intero su Amazon Prime Video. Per guardarla è necessario essere iscritti, ma se lo desiderate potete iscrivervi qui.

Scritto da Luke Baker.