Ultima possibilità di vedere i film di Bond su Amazon Prime Video

(Pocket-lint) - Se non avete ancora iniziato a vedere in streaming l'intera serie di film di James Bond sul servizio Prime Video di Amazon, fareste meglio a darvi da fare. Tutti i film, tranne Non c'è tempo per morire, saranno rimossi il 14 giugno 2022.

La James Bond Collection, composta da 25 film, è disponibile in streaming su Prime Video dal 15 aprile, ma anche quando li ha aggiunti Amazon ha dichiarato che sarebbe stato per un "periodo limitato". Purtroppo, questo periodo finirà presto.

Nessuno dei seguenti film sarà disponibile dopo martedì prossimo:

Dr. No

Dalla Russia con amore

Goldfinger

Thunderball

Si vive solo due volte

Al servizio segreto di Sua Maestà

I diamanti sono per sempre

Vivi e lascia morire

L'uomo dalla pistola d'oro

La spia che mi amava

Moonraker

Solo per i tuoi occhi

Octopussy

Una vista per uccidere

The Living Daylights

Licenza di uccidere

GoldenEye

Il domani non muore mai

Il mondo non basta

Die Another Day (Un altro giorno)

Casino Royale

Quantum Of Solace

Skyfall

Spectre

L'ultimo film, il kast di Daniel Craig, continuerà a essere accessibile ai membri Prime nel prossimo futuro. Anche No Time to Die è stato recentemente aggiunto al servizio negli Stati Uniti.

Amazon ha acquisito i diritti dei principali film di James Bond dopo l'acquisizione di MGM per 8,45 miliardi di dollari avvenuta all'inizio di quest'anno. Non si sa però perché abbia deciso di ritirare i titoli da Prime Video.

Vi suggeriamo di iniziare a guardare i film appena possibile, perché ci sono più di 50 ore di film di James Bond da guardare: dovreste avere abbastanza tempo per una maratona di visione, con qualche occasionale pausa per dormire.

Scritto da Rik Henderson.