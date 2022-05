Freevee è ora disponibile su Apple TV come app indipendente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Freevee, il servizio di streaming video gratuito supportato da pubblicità di Amazon, è ora disponibile su Apple TV come applicazione autonoma.

Precedentemente chiamato IMDb TV, il servizio era già visibile attraverso l'app Prime Video ma, come per i dispositivi Fire TV di Amazon, ora appare come applicazione dedicata sull'App Store di Apple TV.

Freevee è stato ribattezzato all'inizio del mese e lanciato nel Regno Unito a settembre 2021. Era già disponibile negli Stati Uniti.

Ospita serie televisive e film classici, oltre a Freevee Originals, come Bosch: Legacy e Judy Justice, lo show condotto dal famoso giudice Judy Scheindlin.

Tutta la programmazione è gratuita, con pubblicità che punteggiano gli spettacoli o i film, proprio come avviene sulla TV terrestre. I contenuti on demand includono spettacoli come A-Team e Babylon 5.

Come Prime Video, Freevee supporta X-Ray, il servizio di informazioni fornito da IMDb, di proprietà di Amazon, che può essere richiamato durante la visione per vedere i membri del cast, i dettagli delle scene e molto altro.

Oltre che su Fire TV e Apple TV, Freevee è disponibile su diverse altre piattaforme attraverso l'app Prime Video esistente. Negli Stati Uniti è possibile accedere a un'app dedicata su diversi altri dispositivi, tra cui cellulari e console per videogiochi, ma nel Regno Unito non è ancora così.

Scritto da Rik Henderson.